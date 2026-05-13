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La Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura llevaron adelante una reunión con la Junta de Presidentes de Cámaras Federales en el Palacio de Justicia, en un encuentro encabezado por el presidente del Máximo Tribunal, Horacio Rosatti, y por el titular de la Junta, Javier Leal de Ibarra.

La actividad se desarrolló en el Salón Gorostiaga y reunió a cerca de una veintena de magistrados y magistradas de distintas jurisdicciones federales del país. Durante la jornada se abordaron distintos temas vinculados al funcionamiento del sistema judicial federal y a los desafíos actuales que enfrenta el Poder Judicial.

La agenda incluyó la implementación del sistema acusatorio, la cobertura de vacantes judiciales y temas de infraestructura.

Los temas centrales de la reunión

Según se informó oficialmente, uno de los principales ejes del encuentro fue la implementación del sistema acusatorio en las distintas jurisdicciones federales. También se debatió sobre la cobertura de vacantes judiciales, cuestiones de infraestructura edilicia, mejoras en la obra social y la situación financiera del Poder Judicial.

En el encuentro participó además la vicepresidenta del Consejo de la Magistratura, Agustina Díaz Cordero, junto a funcionarios y responsables de distintas áreas técnicas y administrativas.

Por parte del Consejo de la Magistratura expusieron el administrador general, Alexis Varady; la arquitecta Silvina Montoya, a cargo del departamento de Coordinación Técnica; y Hernán Rondinella, director general de Tecnología.

En representación de la Corte Suprema también brindaron informes el presidente de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, Mariano Althabe; el director del Centro de Asistencia Judicial Federal de la Corte, Pablo Lamounan; y el director general de Gestión Interna e Infraestructura del Tribunal, Sergio Romero.

Participación de magistrados federales de todo el país

La reunión contó con la presencia de representantes de las principales cámaras federales del país. Entre ellos estuvieron:

Dr. Javier Leal de Ibarra (Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia)

Dr. Diego Barroetaveña (Cámara Federal de Casación Penal)

Dra. Rocío Alcalá (Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia)

Dr. Aníbal Pineda (Cámara Federal de Apelaciones de Rosario)

Dra. Silvia Mónica Fariña (Cámara Federal de Apelaciones de Bahía Blanca)

Dr. Leopoldo Oscar Bruglia (Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal)

Dra. Mariana Catalano (Cámara Federal de Apelaciones de Salta)

Dr. Juan Pablo Salas (Cámara Federal de Apelaciones de San Martín)

Dr. Ramón Luis González (Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes)

Dr. Alejandro Tazza (Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata)

Dra. Carolina Laura Inés Robiglio (Cámara Nacional en lo Penal Económico)

Dr. Carlos Alberto Vallefin (Cámara Federal de Apelaciones de La Plata)

Dr. Richar Fernando Gallego (Cámara Federal de Apelaciones de General Roca)

Dr. Fernando Luis Poviña (Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán)

Dra. Graciela Susana Montesi (Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba)

Dr. Juan Ignacio Perez Curci (Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza)

Dra. Cintia Graciela Gómez (Cámara Federal de Apelaciones de Paraná)

Dra. Mirta Delia Tyden (Cámara Federal de Apelaciones de Posadas)

También participaron el secretario general de Administración de la Corte, Gerardo Gabriel Prataviera; el titular de la Secretaría Jurídica General del Máximo Tribunal, Sebastián Clerici; el secretario general del Consejo de la Magistratura, Mariano Pérez Roller; y Juan Ignacio Campi, director general de Infraestructura Judicial, entre otros funcionarios.

La presencia de Comodoro Rivadavia

Uno de los participantes destacados fue Javier Leal Ibarra, quien encabezó la representación de la Junta de Presidentes de Cámaras Federales. La participación del magistrado puso nuevamente en escena a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dentro de las discusiones nacionales sobre el funcionamiento del sistema judicial y la implementación de reformas procesales en el ámbito federal.