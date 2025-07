Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Desde el 1° de julio de 2025, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) se ubicará en $317.800 mensuales para trabajadores mensualizados con jornada legal completa. Para trabajadores jornalizados, se estableció un valor por hora de $1.589, según lo dispuesto por la Resolución 5/2025 de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La decisión fue tomada de manera unilateral por el Ejecutivo, encabezado por el presidente Javier Milei, tras la falta de consenso en el Consejo del Salario entre representantes sindicales y empresarios. Este mecanismo se ha repetido desde abril de este año, ante un contexto económico inflacionario que presiona sobre los ingresos reales de la población trabajadora.

Cronograma completo de aumentos del SMVyM hasta agosto de 2025

La normativa oficial establece un esquema de subas mensuales desde abril hasta agosto de 2025. Los valores son:

1 de abril : $302.600

: $302.600 1 de mayo : $308.200

: $308.200 1 de junio : $313.400

: $313.400 1 de julio : $317.800

: $317.800 1 de agosto: $322.000

Estos ajustes buscan proteger el poder adquisitivo de los trabajadores en un escenario de aceleración inflacionaria, aunque su efectividad frente al costo de vida genera fuertes debates.

¿Qué trabajadores están alcanzados por el nuevo salario mínimo?

El SMVyM aplica a trabajadores bajo relación de dependencia regidos por la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744, así como empleados estatales y del sector agrario. También es referencia obligatoria para:

Empleadas domésticas registradas , con salarios mínimos por categoría ligados al SMVyM.

, con salarios mínimos por categoría ligados al SMVyM. Aspirantes a las Fuerzas Armadas , que cobran estipendios equivalentes al mínimo.

, que cobran estipendios equivalentes al mínimo. Convenios colectivos, que deben respetar como piso legal el monto actualizado.

Además, tiene fuerza normativa nacional, es decir, ningún trabajador registrado debería percibir una remuneración inferior.

Impacto directo en jubilaciones, planes y prestaciones sociales

El nuevo monto del salario mínimo no solo afecta a los asalariados, sino que también repercute en una amplia red de prestaciones de la seguridad social y programas estatales:

Jubilaciones y pensiones: Bono Anses

Los jubilados con 30 años de aportes sin moratoria tienen derecho a percibir el 82% del SMVyM, es decir, $260.596 desde julio. Para quienes cobran la mínima, se dispuso un bono de $70.000, llevando el haber total a $379.294.

Prestación por desempleo

Se calcula sobre la base del SMVyM y no puede ser inferior al 50% ni superior al 100% del mismo, es decir, entre $158.900 y $317.800 en julio.

Asignaciones sociales

El salario mínimo también define topes de ingresos para acceder a la AUH, AUE y Asignaciones Familiares. Esto implica que, aunque los ingresos suban, muchas familias podrían quedar excluidas de beneficios si superan nominalmente el umbral, aun sin mejora en su poder adquisitivo real.

Becas Progresar

Los ingresos del grupo familiar no deben superar tres SMVyM para mantener la beca, lo que equivale a $953.400. Las subas del mínimo podrían dejar afuera a hogares con ingresos apenas por encima del límite.

Cuota alimentaria y programas sociales: otros efectos del nuevo SMVyM

Cuota alimentaria y canasta de crianza

El SMVyM es referencia habitual en la determinación judicial de cuotas alimentarias. También se compara con la canasta de crianza del INDEC, que en septiembre de 2024 alcanzaba los $460.000 para un niño de entre 6 y 12 años. Esto evidencia que el salario mínimo no cubre los costos reales de manutención infantil.

Planes sociales: Volver al Trabajo y Acompañamiento Social

Tras la disolución de Potenciar Trabajo, el Gobierno distribuyó a sus beneficiarios en dos nuevos programas. Ambos entregan una asignación fija no remunerativa de $78.000, lejos del SMVyM y sin actualización automática.

¿Alcanza el nuevo salario mínimo frente a la inflación y la canasta básica?

A pesar de los sucesivos aumentos del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), su valor actual sigue muy por debajo del costo real de vida, especialmente en la región patagónica. Veamos los datos más recientes:

Canasta básica en la Patagonia: un cálculo revelador

En febrero de 2025, una familia tipo de cuatro integrantes en Río Gallegos necesitó $1.384.223 para no caer bajo la línea de pobreza, mientras que la línea de indigencia se ubicó en $609.790. En marzo, los valores ascendieron aún más: $1.427.134 para no ser pobre y $629.303 para no ser indigente. En mayo de 2025, nuevas estimaciones confirmaron que una familia necesitó $1.491.969 para superar la línea de pobreza, y $657.297 para no ser indigente.

Inflación patagónica vs. nacional: una brecha persistente

La inflación interanual en la Patagonia superó ampliamente la del AMBA y la nacional. Solo en 2024, la CBT regional aumentó un 104,2%, mientras que el IPC promedió solo el 85,5%. En abril de 2025, la CBT creció un 57,7% interanual en Comodoro Rivadavia, alrededor de 10 puntos por encima del IPC nacional y 5 puntos más que el de la región.

El desajuste entre salarios y canasta

El SMVyM se ubicó en $317.800 en julio de 2025.

Una familia patagónica necesita, como mínimo, $1.4 a 1.5 millones para no caer en pobreza.

Esto implica que el salario mínimo cubre apenas entre el 20 % y el 25 % del costo real de vida necesario en la región.

En los últimos 5 años, el SMVyM subió un 1.509%, mientras que la Canasta Básica Total (CBT) trepó un 2.700%, lo que representa una pérdida acumulada del poder adquisitivo de más del 44%.

¿Qué pasa con los trabajadores informales?

El 52% de los trabajadores en Argentina son informales o monotributistas. Para ellos, el salario mínimo no tiene efecto directo, ya que no están protegidos por convenios colectivos ni alcanzados por los pisos legales. Además, sus ingresos reales se desplomaron un 59,5% entre 2017 y 2023.