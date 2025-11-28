Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei decidió cancelar el viaje que tenía programado a Washington DC para presenciar el sorteo del Mundial 2026, previsto para el 5 de diciembre. La noticia fue confirmada este jueves por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de un breve comunicado difundido por escrito.

“El Presidente de la Nación ha decidido no realizar el viaje previsto para presenciar el sorteo del Mundial de fútbol”, informó Adorni, según consignó la Agencia Noticias Argentinas. Con su estilo habitual, el funcionario cerró el mensaje con un escueto “Fin”.

La decisión implica que Milei no participará del evento organizado por la FIFA en la capital estadounidense, donde se definirán los grupos del próximo certamen mundialista. El mandatario había sido invitado a asistir como parte del cronograma de actividades vinculadas al rol de la Argentina dentro de la organización conjunta del torneo, compartida con Estados Unidos, México y Canadá.

Hasta el momento, no se brindaron detalles sobre los motivos que llevaron a cancelar el viaje ni sobre la agenda alternativa que tendrá el Presidente en esos días. Desde Casa Rosada solo se limitaron a confirmar que la presencia en el sorteo quedó descartada.