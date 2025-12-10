Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei cumplió este miércoles dos años de gestión y lo celebró con un breve mensaje en su cuenta de X: “Muchas gracias”.

El mandatario acompañó el posteo con una imagen junto a su hermana, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, tomada el día de su asunción, el 10 de diciembre de 2023.

El jefe de Estado se encuentra en Oslo, donde estaba previsto que participara de la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz otorgado a la dirigente venezolana María Corina Machado.