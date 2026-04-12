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El presidente de la Nación, Javier Milei, será el encargado de cerrar el AmCham Summit 2026, uno de los eventos empresariales más importantes del país, que se realizará este martes 14 de abril en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.
Antes de su viaje oficial a Israel, el mandatario participará de la octava edición organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la República Argentina (AmCham), donde compartirá su mirada sobre los desafíos y oportunidades para avanzar hacia “una Argentina federal en desarrollo”.
Milei ante empresarios
El jefe de Estado volverá a dirigirse a líderes empresariales de Estados Unidos y Argentina, tal como lo hizo en la edición anterior, cuando definió al país como un “caso de negocio” atractivo y una oportunidad de inversión. En aquella ocasión, destacó el ajuste fiscal, las políticas de desregulación y proyectó un crecimiento económico anual del 6%.
“Quienes apuesten por Argentina van a salir ganando”, afirmó entonces, en un mensaje orientado a incentivar la llegada de capitales extranjeros.
Para 2026, se espera que su discurso retome los ejes centrales de su programa económico y profundice su visión sobre el desarrollo federal, la competitividad y la atracción de inversiones.
El discurso de Milei está previsto para las 18:00, marcando el cierre institucional del evento.
Luego, el Presidente emprenderá un viaje oficial a Israel entre el 19 y el 22 de abril, donde participará en los actos por el Día de la Independencia.
Un evento clave para el futuro económico
Bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo”, el AmCham Summit reunirá a referentes del sector público, privado y académico para debatir los principales desafíos del país.
Desde la organización señalaron que Argentina atraviesa “un momento decisivo”, en el que se busca pasar de la estabilización económica al desarrollo sostenido. En ese contexto, sectores como la agroindustria, la energía, la minería y la salud aparecen como motores clave para impulsar exportaciones y dinamizar las economías regionales.
Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, sostuvo que el evento “se ha consolidado como el espacio de referencia que reúne a los principales tomadores de decisión de la Argentina a fin de construir una agenda que sienta las bases de un crecimiento sostenido”. Luego, agregó: “Estamos frente a un contexto económico donde el desarrollo vuelve a estar en el centro de la escena. Desde AmCham creemos que lograr un desarrollo federal exige, ante todo, una construcción colectiva que consolide estabilidad, previsibilidad y reglas claras”.
Agenda: debates, política y economía
La jornada contará con una amplia agenda de paneles y exposiciones que abordarán temas estratégicos como el posicionamiento de Argentina en el escenario global, la infraestructura para impulsar la productividad, la institucionalidad como pilar de desarrollo, la estabilidad macroeconómica, el futuro del trabajo, el neuroliderazgo, el sindicalismo en la nueva Argentina, y la reconversión de los negocios. Además, se llevarán a cabo debates entre gobernadores, senadores y diputados, promoviendo la pluralidad de voces y el diálogo constructivo.
Entre los oradores del sector público participarán (por orden de aparición): Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación; Alberto Weretilneck, gobernador de la Provincia de Río Negro; Alfredo Cornejo, gobernador de la Provincia de Mendoza; Rogelio Frigerio, gobernador de la Provincia de Entre Ríos; Daniel González, secretario de coordinación de Energía y Minería de la Nación; Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Se suman Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; Jorge Sola, secretario General de la Confederación General del Trabajo; Patricia Bullrich, senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente del Bloque La Libertad Avanza; Eduardo Vischi, senador nacional por la Provincia de Corrientes y presidente del Bloque UCR; Diego Santilli, ministro de Interior de la Nación; Claudio Poggi, gobernador de la Provincia de San Luis; Leandro Zdero, gobernador de la Provincia del Chaco; Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación; Gabriel Bornoroni, diputado nacional por la Provincia de Córdoba y presidente del Bloque La Libertad Avanza; y Lisandro Nieri, diputado Nacional por Mendoza. Bloque UCR-Unión Cívica Radical.
Además, participarán líderes empresariales de compañías de diferentes sectores de la economía como: 3M, Aconcagua Energía Generación, Aeropuertos Argentina, AES Argentina, Amazon Web Services, Amgen, ArcelorMittal Acindar, Bristol Myers Squibb Argentina, Cargill Argentina, Central Puerto, Chevron, Citibank, Corteva, Danone, DuPont, Glencore, Grupo Newsan, J.P. Morgan, Johnson & Johnson, Laboratorios Bagó, Newmont, Pan American Energy, Personal, Philip Morris International, PwC, Rio Tinto Lithium y Roche Pharma, entre otras.
Cobertura especial
Como cada año, La Opinión Austral realizará una cobertura especial desde el lugar, siguiendo minuto a minuto las exposiciones, debates y reacciones del empresariado frente a las medidas impulsadas por la Casa Rosada.
El AmCham Summit 2026 se posiciona así como una plataforma clave para definir el rumbo económico del país y fortalecer el vínculo entre el sector público y privado en un contexto de transformación.
Cronograma completo del AmCham Summit 2026
El evento se desarrollará el martes 14 de abril en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, con la participación de referentes del sector público, privado y académico:
Mañana
- 09:00 – Apertura y discurso inaugural
Mariana Schoua (Presidente de AmCham Argentina)
- 09:10 – Discurso
Jorge Macri
- 09:20 – Conversaciones AmCham: panorama económico de Argentina
Luis Caputo
Modera: Horacio Riggi
- 09:30 – Argentina–Estados Unidos: relación estratégica
Peter Lamelas
- 09:40 – AmCham Talk: el desarrollo federal
Carlos Gervasoni
- Conexión
María Eugenia Tibessio (DuPont) y Federico Amos (Acindar)
- 09:55 – Infraestructura para impulsar la productividad
Daniel Ketchibachian (Aeropuertos Argentina)
Facundo Gómez Minujín (J.P. Morgan)
Martín Genesio (AES)
Roberto Nobile (Personal)
Modera: Florencia Barragán
- 10:15 – Debate federal I
Alberto Weretilneck
Alfredo Cornejo
Rogelio Frigerio
Modera: Sofía Terrile
- Conexión
Lorena Zicker (Amazon Web Services) y Gustavo Campos (PwC)
- 10:40 – Futuro energético: bases para su desarrollo
Daniel González
Modera: Victoria Terzaghi
- 10:55 – Energía: proyectos que transforman el país
Ana Simonato (Chevron)
Fernando Bonnet (Central Puerto)
Juan Martín Bulgheroni (Pan American Energy)
Modera: Santiago Spaltro
- 11:15 – AmCham Talk: liderazgo y resiliencia
Hugo Porta
- 11:25 – Coffee break
- 11:45 – La institucionalidad como pilar del desarrollo
Horacio Rosatti
- Conexión
Demian Pintos (PMI) y Luis Galli (Newsan)
- 12:00 – Claves del desarrollo agroindustrial argentino
Sergio Iraeta
Modera: Nanette Giovaneli
- 12:15 – Campo y desarrollo: claves para la economía federal
Fernando García Cozzi (Cargill)
Juan Lariguet (Corteva)
Juan Garibaldi (Danone)
Modera: Mariana Reinke
- 12:35 – AmCham Talk: el futuro del trabajo
Chris Meniw
- 12:45 – Conversaciones AmCham: empleo y desarrollo
Julio Cordero
Modera: Mariana Shaalo
- 12:00 – Conversaciones AmCham: el sindicalismo en la nueva Argentina
Jorge Sola
Modera: Sergio Suppo
- 13:15 – Almuerzo
Tarde
- 14:15 – Debate legislativo I
Patricia Bullrich
Eduardo Vischi
Modera: Sofía Terrile
- Conexión
Federico Elewaut (Citibank) y Antonella Sinito (3M)
- 14:35 – Proyectos mineros, inversiones y crecimiento
María Eugenia Sampalione (Newmont)
Ignacio Costa (Rio Tinto Lithium)
Martín Pérez de Solay (Glencore)
Modera: Sabrina Pont
- 14:55 – Conversaciones AmCham: gobernabilidad y desarrollo
Diego Santilli
Modera: Cecilia Boufflet
- 15:10 – Debate federal II
Claudio Poggi
Leandro Zdero
Raúl Jalil
Modera: Estefanía Pozzo
- 15:30 – AmCham Talk: la reconversión como clave
Diego García (Bain & Company)
- 15:35 – Coffee break
- 16:00 – El lugar de la Argentina en el escenario global
Pablo Quirno
Modera: Cecilia Boufflet
- Conexión
Silvana Kurkdjian (Bristol Myers Squibb) y María Pía Orihuela (Roche)
- 16:30 – Innovación y desafíos en el sector de salud
Mario Lugones
Modera: Daniela Blanco
- 16:45 – El futuro de la salud: inversión y desarrollo
Eduardo Junqueira (Johnson & Johnson)
Juan Manuel Paz (Amgen)
Edgardo Vázquez (Laboratorios Bagó)
Modera: Irene Hartmann
- 17:00 – AmCham Talk: neuroliderazgo
Alejandra Falco
- 17:15 – Debate legislativo II
Gabriel Bornoroni
Lisandro Nieri
Modera: Estefanía Pozzo
- 17:30 – Cierre institucional
Alejandro Díaz
- 18:00 – Discurso de cierre
Javier Milei
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