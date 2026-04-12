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El presidente de la Nación, Javier Milei, será el encargado de cerrar el AmCham Summit 2026, uno de los eventos empresariales más importantes del país, que se realizará este martes 14 de abril en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

Antes de su viaje oficial a Israel, el mandatario participará de la octava edición organizada por la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la República Argentina (AmCham), donde compartirá su mirada sobre los desafíos y oportunidades para avanzar hacia “una Argentina federal en desarrollo”.

Milei ante empresarios

El jefe de Estado volverá a dirigirse a líderes empresariales de Estados Unidos y Argentina, tal como lo hizo en la edición anterior, cuando definió al país como un “caso de negocio” atractivo y una oportunidad de inversión. En aquella ocasión, destacó el ajuste fiscal, las políticas de desregulación y proyectó un crecimiento económico anual del 6%.

“Quienes apuesten por Argentina van a salir ganando”, afirmó entonces, en un mensaje orientado a incentivar la llegada de capitales extranjeros.

Para 2026, se espera que su discurso retome los ejes centrales de su programa económico y profundice su visión sobre el desarrollo federal, la competitividad y la atracción de inversiones.

El discurso de Milei está previsto para las 18:00, marcando el cierre institucional del evento.

Speakers destacados de la AmCham Summit 2026.

Luego, el Presidente emprenderá un viaje oficial a Israel entre el 19 y el 22 de abril, donde participará en los actos por el Día de la Independencia.

Un evento clave para el futuro económico

Bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo”, el AmCham Summit reunirá a referentes del sector público, privado y académico para debatir los principales desafíos del país.

Desde la organización señalaron que Argentina atraviesa “un momento decisivo”, en el que se busca pasar de la estabilización económica al desarrollo sostenido. En ese contexto, sectores como la agroindustria, la energía, la minería y la salud aparecen como motores clave para impulsar exportaciones y dinamizar las economías regionales.

Alejandro Díaz, CEO de AmCham Argentina, sostuvo que el evento “se ha consolidado como el espacio de referencia que reúne a los principales tomadores de decisión de la Argentina a fin de construir una agenda que sienta las bases de un crecimiento sostenido”. Luego, agregó: “Estamos frente a un contexto económico donde el desarrollo vuelve a estar en el centro de la escena. Desde AmCham creemos que lograr un desarrollo federal exige, ante todo, una construcción colectiva que consolide estabilidad, previsibilidad y reglas claras”.

Alejandro Díaz, CEO AmCham Argentina. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Agenda: debates, política y economía

La jornada contará con una amplia agenda de paneles y exposiciones que abordarán temas estratégicos como el posicionamiento de Argentina en el escenario global, la infraestructura para impulsar la productividad, la institucionalidad como pilar de desarrollo, la estabilidad macroeconómica, el futuro del trabajo, el neuroliderazgo, el sindicalismo en la nueva Argentina, y la reconversión de los negocios. Además, se llevarán a cabo debates entre gobernadores, senadores y diputados, promoviendo la pluralidad de voces y el diálogo constructivo.

El Jefe de Gobierno de CABA; Jorge Macri en la rueda de prensa. FOTO: CAMILA FERRER POSE/LA OPINIÓN AUSTRAL

Alfredo Cornejo, apuesta por el desarrollo de la minería.

Entre los oradores del sector público participarán (por orden de aparición): Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación; Alberto Weretilneck, gobernador de la Provincia de Río Negro; Alfredo Cornejo, gobernador de la Provincia de Mendoza; Rogelio Frigerio, gobernador de la Provincia de Entre Ríos; Daniel González, secretario de coordinación de Energía y Minería de la Nación; Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Luis Caputo, ministro de Economía.

Se suman Sergio Iraeta, secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; Julio Cordero, secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; Jorge Sola, secretario General de la Confederación General del Trabajo; Patricia Bullrich, senadora nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y presidente del Bloque La Libertad Avanza; Eduardo Vischi, senador nacional por la Provincia de Corrientes y presidente del Bloque UCR; Diego Santilli, ministro de Interior de la Nación; Claudio Poggi, gobernador de la Provincia de San Luis; Leandro Zdero, gobernador de la Provincia del Chaco; Mario Lugones, ministro de Salud de la Nación; Gabriel Bornoroni, diputado nacional por la Provincia de Córdoba y presidente del Bloque La Libertad Avanza; y Lisandro Nieri, diputado Nacional por Mendoza. Bloque UCR-Unión Cívica Radical.

La directora ejecutiva de Newmont Argentina, María Eugenia Sampalione durante su exposición en la AmCham 2025.

Además, participarán líderes empresariales de compañías de diferentes sectores de la economía como: 3M, Aconcagua Energía Generación, Aeropuertos Argentina, AES Argentina, Amazon Web Services, Amgen, ArcelorMittal Acindar, Bristol Myers Squibb Argentina, Cargill Argentina, Central Puerto, Chevron, Citibank, Corteva, Danone, DuPont, Glencore, Grupo Newsan, J.P. Morgan, Johnson & Johnson, Laboratorios Bagó, Newmont, Pan American Energy, Personal, Philip Morris International, PwC, Rio Tinto Lithium y Roche Pharma, entre otras.

Cobertura especial

Como cada año, La Opinión Austral realizará una cobertura especial desde el lugar, siguiendo minuto a minuto las exposiciones, debates y reacciones del empresariado frente a las medidas impulsadas por la Casa Rosada.

El AmCham Summit 2026 se posiciona así como una plataforma clave para definir el rumbo económico del país y fortalecer el vínculo entre el sector público y privado en un contexto de transformación.

Cronograma completo del AmCham Summit 2026

El evento se desarrollará el martes 14 de abril en el Centro de Convenciones de Buenos Aires, con la participación de referentes del sector público, privado y académico:

Mañana

09:00 – Apertura y discurso inaugural

Mariana Schoua (Presidente de AmCham Argentina )

Mariana Schoua (Presidente de ) 09:10 – Discurso

Jorge Macri

09:20 – Conversaciones AmCham: panorama económico de Argentina

Luis Caputo

Modera: Horacio Riggi

Modera: Horacio Riggi 09:30 – Argentina–Estados Unidos: relación estratégica

Peter Lamelas

Peter Lamelas 09:40 – AmCham Talk: el desarrollo federal

Carlos Gervasoni

Carlos Gervasoni Conexión

María Eugenia Tibessio (DuPont) y Federico Amos (Acindar)

María Eugenia Tibessio (DuPont) y Federico Amos (Acindar) 09:55 – Infraestructura para impulsar la productividad

Daniel Ketchibachian (Aeropuertos Argentina)

Facundo Gómez Minujín (J.P. Morgan)

Martín Genesio (AES)

Roberto Nobile (Personal)

Modera: Florencia Barragán

Daniel Ketchibachian (Aeropuertos Argentina) Facundo Gómez Minujín (J.P. Morgan) Martín Genesio (AES) Roberto Nobile (Personal) Modera: Florencia Barragán 10:15 – Debate federal I

Alberto Weretilneck

Alfredo Cornejo

Rogelio Frigerio

Modera: Sofía Terrile

Modera: Sofía Terrile Conexión

Lorena Zicker ( Amazon Web Services ) y Gustavo Campos (PwC)

Lorena Zicker ( ) y Gustavo Campos (PwC) 10:40 – Futuro energético: bases para su desarrollo

Daniel González

Modera: Victoria Terzaghi

Modera: Victoria Terzaghi 10:55 – Energía: proyectos que transforman el país

Ana Simonato ( Chevron )

Fernando Bonnet (Central Puerto)

Juan Martín Bulgheroni (Pan American Energy)

Modera: Santiago Spaltro

Ana Simonato ( ) Fernando Bonnet (Central Puerto) Juan Martín Bulgheroni (Pan American Energy) Modera: Santiago Spaltro 11:15 – AmCham Talk: liderazgo y resiliencia

Hugo Porta

11:25 – Coffee break

11:45 – La institucionalidad como pilar del desarrollo

Horacio Rosatti

Conexión

Demian Pintos (PMI) y Luis Galli (Newsan)

Demian Pintos (PMI) y Luis Galli (Newsan) 12:00 – Claves del desarrollo agroindustrial argentino

Sergio Iraeta

Modera: Nanette Giovaneli

Sergio Iraeta Modera: Nanette Giovaneli 12:15 – Campo y desarrollo: claves para la economía federal

Fernando García Cozzi ( Cargill )

Juan Lariguet (Corteva)

Juan Garibaldi (Danone)

Modera: Mariana Reinke

Fernando García Cozzi ( ) Juan Lariguet (Corteva) Juan Garibaldi (Danone) Modera: Mariana Reinke 12:35 – AmCham Talk: el futuro del trabajo

Chris Meniw

Chris Meniw 12:45 – Conversaciones AmCham: empleo y desarrollo

Julio Cordero

Modera: Mariana Shaalo

Julio Cordero Modera: Mariana Shaalo 12:00 – Conversaciones AmCham: el sindicalismo en la nueva Argentina

Jorge Sola

Modera: Sergio Suppo

Jorge Sola Modera: Sergio Suppo 13:15 – Almuerzo

Tarde

14:15 – Debate legislativo I

Patricia Bullrich

Eduardo Vischi

Modera: Sofía Terrile

Modera: Sofía Terrile Conexión

Federico Elewaut (Citibank) y Antonella Sinito (3M)

Federico Elewaut (Citibank) y Antonella Sinito (3M) 14:35 – Proyectos mineros, inversiones y crecimiento

María Eugenia Sampalione (Newmont)

Ignacio Costa (Rio Tinto Lithium)

Martín Pérez de Solay (Glencore)

Modera: Sabrina Pont

María Eugenia Sampalione (Newmont) Ignacio Costa (Rio Tinto Lithium) Martín Pérez de Solay (Glencore) Modera: Sabrina Pont 14:55 – Conversaciones AmCham: gobernabilidad y desarrollo

Diego Santilli

Modera: Cecilia Boufflet

Modera: Cecilia Boufflet 15:10 – Debate federal II

Claudio Poggi

Leandro Zdero

Raúl Jalil

Modera: Estefanía Pozzo

Modera: Estefanía Pozzo 15:30 – AmCham Talk: la reconversión como clave

Diego García (Bain & Company)

Diego García (Bain & Company) 15:35 – Coffee break

16:00 – El lugar de la Argentina en el escenario global

Pablo Quirno

Modera: Cecilia Boufflet

Pablo Quirno Modera: Cecilia Boufflet Conexión

Silvana Kurkdjian (Bristol Myers Squibb) y María Pía Orihuela (Roche)

Silvana Kurkdjian (Bristol Myers Squibb) y María Pía Orihuela (Roche) 16:30 – Innovación y desafíos en el sector de salud

Mario Lugones

Modera: Daniela Blanco

Modera: Daniela Blanco 16:45 – El futuro de la salud: inversión y desarrollo

Eduardo Junqueira (Johnson & Johnson)

Juan Manuel Paz (Amgen)

Edgardo Vázquez (Laboratorios Bagó)

Modera: Irene Hartmann

Eduardo Junqueira (Johnson & Johnson) Juan Manuel Paz (Amgen) Edgardo Vázquez (Laboratorios Bagó) Modera: Irene Hartmann 17:00 – AmCham Talk: neuroliderazgo

Alejandra Falco

Alejandra Falco 17:15 – Debate legislativo II

Gabriel Bornoroni

Lisandro Nieri

Modera: Estefanía Pozzo

Modera: Estefanía Pozzo 17:30 – Cierre institucional

Alejandro Díaz

18:00 – Discurso de cierre

Javier Milei