Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei decidió mantener congelados su sueldo y el de la vicepresidenta Victoria Villarruel por “tiempo indeterminado”, pese a que el resto de los funcionarios tendrá una actualización en sus haberes, según confirmaron fuentes oficiales. “Fueron los únicos elegidos por la gente”, justificaron desde Balcarce 50.

La determinación fue tomada por el propio mandatario con la intención de excluirse, junto a su compañera de fórmula, del aumento que sí aplicará al personal que lo acompaña, precisó Infobae. El decreto se firmará esta noche y se publicará el próximo viernes 2 de enero. “Los funcionarios restantes son un plantel elegido para que el Gobierno funcione”, agregó una fuente calificada del Gabinete.

Con la medida, ministros, secretarios y subsecretarios verán reflejada por primera vez una mejora en sus salarios desde el inicio de la gestión, después de que se constatara que la pérdida del poder adquisitivo alcanzó el 60% en base a la inflación acumulada desde diciembre de 2023. En cambio, la vicepresidenta, que en varias ocasiones cuestionó el monto que percibe, no notará ninguna modificación.

“Mi sueldo está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice”, había publicado la titular del Senado en Instagram a comienzos de 2025, en medio de tensiones con Casa Rosada. En aquel momento, Villarruel explicó que no contaba con la autorización de “ganar un sueldo digno a su función”.

La relación entre Milei y Villarruel sigue deteriorada desde hace meses. Con la salida de Guillermo Francos, que actuaba como mediador, la flamante senadora Patricia Bullrich se encargó de intentar acercar posturas entre Ejecutivo y Legislativo.

Dos años después de asumir y ante el pedido del equipo que lo rodea, el libertario debió modificar los sueldos congelados desde 2023. Molesto con la decisión, aclaró que su remuneración no recibirá incremento, mientras los empleados estatales verán ajustadas sus percepciones según las paritarias vigentes.

Aún sin precisión, un funcionario con conocimiento del tema adelantó que el aumento podría dejar los salarios “un 30% por debajo de la inflación”. Actualmente, el presidente percibe $4.066.018, la vicepresidenta $3.764.820, los ministros $3.584.006, los secretarios $3.282.709 y los subsecretarios $2.981.510.