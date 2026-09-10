Javier Milei convocó a diputados y senadores a una reunión en Casa Rosada

El presidente Javier Milei convocó a diputados y senadores de La Libertad Avanza a una reunión el próximo lunes con intención de ordenar la estrategia legislativa de los próximos proyectos prioritarios para el Poder Ejecutivo.

El mandatario estila reunir a la tropa cuando el Congreso se encuentra próximo a tratar normativas clave para la Casa Rosada y en esta oportunidad lo hará en la fecha en la que girará el proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que ingresará por la Cámara de Diputados, donde el oficialismo cuenta con una base sólida de apoyos.

Asimismo, el intercambio programado para la tarde del lunes en el Salón Héroes de Malvinas se dará en las vísperas de la presentación del Presupuesto, prevista para el miércoles 15 de septiembre, también en la Cámara Baja.

Como ocurrió en los últimos años, en Balcarce 50 descartan la asistencia del mandatario y anticipan que tampoco irá el ministro de Economía, Luis Caputo. Se espera que asista el viceministro de Economía, José Luis Daza.

Ese mismo miércoles, la Cámara de Senadores habilitará la discusión por la reforma electoral que se tratará en comisión por instrucción de la jefa de bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich. “La idea es que nos dé una charla conceptual sobre economía. Estilo similar a las últimas”, contó un legislador a la Agencia Noticias Argentinas.

El bloque de Diputados de La Libertad Avanza junto a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en una foto subida a X por el presidente Javier Milei

Durante el último encuentro, convocado para detallar los cambios en la carta orgánica del Banco Central (BCRA) y el proyecto de Inocencia Fiscal II, el Presidente les obsequió a los presentes el libro La economía en una lección, del periodista y filósofo libertario Henry Hazlitt con el prólogo escrito por él y por Walter Block.

También asistirán la secretaria general de la presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el segundo del área, Ignacio Devitt; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el secretario de Prensa, Fabián Fernández.

Según supo esta agencia, luego del intercambio la Casa Rosada programó una cena en el local partidario de La Libertad Avanza bonaerense ubicado en el barrio porteño de San Telmo. En estricta reserva varios legisladores protestaron por el horario del convite que tendrá lugar al inicio de una semana cargada.

La seguidilla de actividades se enmarca en la nueva dinámica de Milei, que busca mostrarse al frente de la gestión y en permanente actividad, luego de permanecer varias semanas recluido en la quinta de Olivos.