Javier Milei en Nueva York: se reunió con empresarios y expondrá sobre inversiones en Argentina “Nuevas Oportunidades de inversión en la Argentina” es la presentación que hará el Presidente. Luego partirá hacia Bolivia a las 19 horas

El presidente Javier Milei se reunió este viernes con empresarios de destacadas compañías en el Council of the Americas en Nueva York, Estados Unidos.

Milei y la comitiva dan el presente en el Council of the Americas en Nueva York Milei y la comitiva dan el presente en el Council of the Americas en Nueva York

El encuentro se da un día después de la participación del Presidente en el American Business Forum, un foro global que se realizó en Miami en donde asistieron distintas figuras como Donald Trump y Lionel Messi.

Allí, Milei dio un discurso en el que sostuvo que “el capitalismo no es mal alguno, sino la forma que toma la verdadera justicia en este mundo”.

El encuentro del Council of the Americas incluyó a empresarios de compañías como Continental Grain Company, Newmont Corporation, McEwwn Copper Inc, Morgan Stanley, Salesforce, The AES Corporation, Pepsico, Pfizer, Merck, Sharpe and Dohme, Glencore, FedEx y Cisco Systems.

Milei, que aspira a conseguir inversiones en energía, minería, tecnología y alimentos, estuvo acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, el canciller Pablo Quirno y el embajador en EEUU, Alec Oxenford.

Luis Caputo en Nueva York. Gentileza Oscar García para Grupo Crónica.

Este viernes, el Presidente aterrizó en Nueva York para presentar las nuevas reformas económicas, no sin antes hacer una breve parada en la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como “el rebe de Lubavitch”.

En la reunión privada en el Council of The Americas, el jefe de Estado disertó sobre “Nuevas Oportunidades de inversión en la Argentina” ante un grupo de empresarios estadounidenses.

Javier Milei en Nueva York. Gentileza Oscar García para Grupo Crónica. Javier Milei en Nueva York. Gentileza Oscar García para Grupo Crónica.

Luego, el Presidente y su comitiva parten a las 19:00 rumbo a Bolivia, donde tienen previsto asistir a la asunción del nuevo presidente Rodrigo Paz el sábado.