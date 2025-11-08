Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Tras su paso por Estados Unidos, el presidente Javier Milei viajó este sábado 8 de noviembre a La Paz, Bolivia, para asistir a los actos de asunción del nuevo presidente electo, Rodrigo Paz Pereira. El mandatario argentino estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno.

El viaje tuvo una agenda acotada y estrictamente protocolar, centrada en la presencia del jefe de Estado argentino en la Solemne Sesión Inaugural de la Asamblea Nacional Legislativa Plurinacional, donde Paz Pereira juró como presidente de Bolivia y recibió el bastón de mando.

Un acto con amplia presencia internacional

La ceremonia fue conducida por Edman Lara, vicepresidente de Bolivia, quien agradeció especialmente la participación del presidente argentino. Durante el acto, Milei fue el centro de atención entre los asistentes: senadores, diputados y funcionarios bolivianos se acercaron para tomarse fotografías con él, reflejando el interés que genera su figura en la región.

El evento reunió a diversos jefes de Estado y representantes diplomáticos de América Latina, en un clima de respeto institucional y cordialidad política.

Un encuentro con matices diplomáticos

Durante la jornada se produjeron momentos que evidenciaron diferencias y contrastes políticos entre los líderes presentes. Uno de los más destacados fue el saludo entre Milei y Yamandú Orsi, presidente de Uruguay, que se desarrolló en un ambiente distendido y cordial, con sonrisas y gestos amistosos.

En contraste, el saludo con el presidente chileno, Gabriel Boric, fue más formal: Milei no se levantó de su asiento y le extendió la mano desde su lugar, un gesto que no pasó desapercibido para los medios presentes en la ceremonia.

Regreso inmediato a Buenos Aires

Tras concluir la ceremonia de asunción y la entrega del bastón de mando, Milei emprendió su regreso a Buenos Aires en un vuelo especial. Su arribo al Aeropuerto Internacional de Ezeiza se concretó cerca de las 17:35 horas del mismo día.

La visita a Bolivia formó parte de una estrategia de vinculación institucional que el mandatario argentino impulsa en la región, priorizando los lazos bilaterales y manteniendo una agenda internacional concentrada en actos protocolares y reuniones de alto nivel.