Javier Milei invitó a Claudio Vidal a su viaje para participar de la Argentina Week en Estados Unidos

La convocatoria alcanza a una decena de mandatarios provinciales y forma parte de la estrategia del Gobierno nacional para exhibir coordinación federal ante más de 30 CEOs de compañías líderes y referentes del mercado financiero internacional. La Argentina Week contará con la presencia de ejecutivos de firmas como JP Morgan, Bank of America y Citi, además de representantes de la AmCham, la AS/COA y el US Argentina Business Council, entre otros actores clave del mundo corporativo.

Desde el oficialismo sostienen que la participación conjunta de funcionarios nacionales y gobernadores apunta a enviar una señal de respaldo político y cohesión institucional en un contexto marcado por el debate de la reforma laboral en el Congreso y la búsqueda de consensos con distintos sectores. La propuesta formal fue elevada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada argentina ante la Casa Blanca, con el objetivo de fortalecer la presentación del país ante potenciales inversores.

Según detalló Ambito, ya confirmaron su presencia los gobernadores Alfredo Cornejo de Mendoza y Juan Pablo Valdés de Corrientes. También formarán parte de la comitiva Rolando Figueroa de Neuquén, Ignacio Torres de Chubut, Marcelo Orrego de San Juan, Raúl Jalil de Catamarca, Carlos Sadir de Jujuy y Gustavo Sáenz de Salta.

En el caso de Claudio Vidal, se prevé que sea uno de los primeros en arribar a Nueva York, ya que viajará directamente desde Canadá, donde participará de una de las cumbres mineras más importantes del mundo, en línea con la estrategia de su provincia para captar inversiones en el sector energético y extractivo.

También habían sido convocados Rogelio Frigerio y Osvaldo Jaldo, aunque ambos rechazaron la invitación. Frigerio argumentó que recientemente regresó de una extensa gira por Estados Unidos, donde participó de un roadshow en Nueva York, mientras que Jaldo explicó que no podrá asistir por compromisos de agenda en su provincia.

La delegación oficial estará integrada además por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el ministro de Salud, Mario Lugones; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Con esta comitiva, el Gobierno apuesta a consolidar su vínculo con el mercado financiero internacional y posicionar a la Argentina como un destino atractivo para la inversión extranjera en 2026.