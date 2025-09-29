Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei puso en marcha la campaña para las elecciones nacionales 2025 con una intensa agenda federal que lo llevará a visitar cuatro provincias en apenas seis días.

El mandatario iniciará este lunes en Ushuaia, Tierra del Fuego, donde encabezará un acto político. El viernes tendrá doble actividad: por la mañana en Santa Fe y por la tarde en Entre Ríos. Finalmente, el sábado desembarcará en la provincia de Buenos Aires, territorio clave en la disputa electoral.

La estrategia fue delineada en la mesa de campaña que conduce su hermana, Karina Milei, junto al consultor político Santiago Caputo. Allí se definió que ministros y referentes económicos también recorrerán el interior con actos, charlas y encuentros sectoriales para reforzar el modelo libertario.

Sin embargo, la campaña avanza en medio de tensiones internas. En la Casa Rosada reconocen que existen diferencias entre los equipos de Karina Milei y Caputo, además de roces entre funcionarios por decisiones políticas y negociaciones con gobernadores.