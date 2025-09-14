Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente de Argentina, Javier Milei, participó este domingo a través de un mensaje grabado en un acto de VOX en Madrid, España, luego de cancelar su viaje oficial tras los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires. En su intervención, Milei rindió homenaje a Charlie Kirk, activista estadounidense asesinado recientemente en Utah, a quien definió como “un mártir de la libertad”.

El mandatario argentino criticó duramente a la izquierda internacional, calificándola de “odio y resentimiento” en referencia al asesinato de Kirk, quien fue baleado durante una conferencia en un campus universitario.

Durante su mensaje, Milei también saludó al líder de VOX, Santiago Abascal, a quien calificó como su “gran amigo”, y transmitió sus condolencias a la familia del activista norteamericano. El jefe de Estado equiparó su situación y la de otros dirigentes conservadores a la de Kirk, señalando que ambos han sido acusados de “ultras o extremos” por sus posturas políticas.

“Somos así porque no queremos a delincuentes adueñándose de nuestras calles, no queremos una invasión migratoria, no queremos que quemen y destruyan nuestras ciudades, y tampoco vamos a aceptar que nos disparen por decirles lo que pensamos”, afirmó Milei ante la audiencia española.

La proyección de su mensaje se realizó durante un evento de la formación de ultraderecha española, donde su ausencia física llamó la atención de los presentes. El presidente explicó que decidió permanecer en Argentina para defender “con uñas y dientes” la gestión de su gobierno frente al nuevo escenario político abierto tras los comicios bonaerenses.