Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Según confirmaron fuentes oficiales, el presidente Javier Milei permanecerá en la Quinta de Olivos para recibir el Año Nuevo, manteniendo su política de no tomarse días de descanso y enfocándose en un mensaje institucional que se difundirá a la medianoche.

A diferencia de otros años, no se prevén viajes ni celebraciones masivas, según supo la Agencia Noticias Argentinas. El hermetismo rodea la cena de fin de año, y aunque no se confirmó la lista de invitados, se espera una velada íntima para retomar la actividad oficial en la Casa Rosada desde el primer día de enero.

A su vez, desde el círculo íntimo del libertario remarcaron que, aunque no hay reuniones de trabajo previstas para el 1 de enero, el Presidente decidió mantener su “agenda activa”, consignó Noticias Argentinas.

“Cada uno tiene su espacio para descansar, pero no hay vacaciones oficiales”, señalaron, marcando el ritmo de un 2026 que comenzará con una fuerte impronta legislativa y diplomática

La agenda internacional de Javier Milei para 2026

El inicio de 2026 vendrá cargado de millas para el Presidente, quien busca consolidar el perfil de Argentina en el exterior:

Regreso a Davos: El Foro Económico Mundial confirmó la presencia de Milei en Suiza, donde volverá a dar un discurso contra el colectivismo, tal como lo hizo en 2024 y 2025.

Alianza con EE. UU.: Se ultiman detalles para un viaje a Washington. El objetivo central es una reunión con Donald Trump para avanzar en la firma de un Tratado de Libre Comercio, un eje estratégico para la gestión económica libertaria.

La agenda parlamentaria de Javier Milei para el inicio del 2026

En el plano doméstico, el Gobierno ya diseña la estrategia parlamentaria para el verano. Se analiza el llamado a sesiones extraordinarias para el 2 de febrero, con dos proyectos que generan fuertes debates:

Reforma Laboral: El Ejecutivo postergó su tratamiento en diciembre por falta de votos, pero ahora el ministro del Interior, Diego Santilli, iniciará una ronda de negociaciones con gobernadores para destrabar el proyecto.

Ley de Glaciares: Un tema que quedó pendiente en la agenda de fin de año y que el oficialismo busca reactivar para fomentar inversiones mineras