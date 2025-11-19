Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei recibió este miércoles por la mañana al reconocido músico italiano Andrea Bocelli, quien se encuentra en la Argentina tras brindar dos conciertos en el marco de su gira por Sudamérica. El encuentro, desarrollado en el Salón Blanco de Casa Rosada, combinó un breve ensayo musical del tenor con una ceremonia de condecoración con la Orden de Mayo al merito en el grado de encomendador al cantante italiano.

Milei —un declarado aficionado a la ópera— encabezó una reunión privada con Bocelli luego de su arribo a la sede gubernamental a las 9.50. El cantante llegó a las 11.20, momento en que el personal de ceremonial y los mozos ya habían preparado un servicio de canapés y bruschettas para recibir a la comitiva, que incluyó a diplomáticos de la Embajada de Italia en la Argentina.

Mini concierto íntimo en el Salón Blanco

Durante el encuentro, Bocelli interpretó un repertorio breve de cinco canciones ante un grupo reducido de funcionarios especialmente convocados. La sala fue acondicionada para la ocasión, lo que convirtió la actividad en un inusual interludio musical dentro de la agenda presidencial.

La visita se produjo en paralelo a otra actividad institucional que acaparaba atención pública: la inminente declaración del extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, en los tribunales de Comodoro Py, en el marco de la causa por presunto pedido de coimas dentro del organismo. El recital, por lo tanto, tuvo lugar en un clima político marcado por fuertes tensiones.

Una condecoración y un vínculo diplomático

Tras la presentación musical, la administración libertaria condecoró al tenor italiano, en reconocimiento a su trayectoria internacional y su aporte a la cultura. La distinción se enmarca en una agenda diplomática que el Gobierno ha buscado fortalecer, especialmente con figuras de relevancia global que visitan el país.

El vínculo entre la política y las presentaciones de Bocelli no es nuevo. A fines de octubre, el cantante había actuado para el expresidente de Estados Unidos Donald Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca. Aquella intervención se concretó antes de un encuentro bilateral entre Trump y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky. Cabe recordar que en 2016, durante el primer mandato de Trump, Bocelli había rechazado una invitación similar, que más tarde aceptó como un gesto de carácter diplomático.

Gira internacional y paso por la Argentina

El artista llegó al país para ofrecer dos shows: el primero el lunes 17 de noviembre en el Teatro Colón, y el segundo, una fecha agregada tras agotarse la primera función, el martes 18 en el Hipódromo de San Isidro. Tras su paso por Buenos Aires, continuará su gira internacional con presentaciones el 21 y 22 de noviembre en San Pablo, Brasil, y luego viajará a Dallas, Estados Unidos.

La presencia de Bocelli en Casa Rosada se suma así a una serie de hitos culturales y diplomáticos en su agenda regional, mientras que el Gobierno argentino busca capitalizar estos gestos en un escenario político y social de alta exposición.