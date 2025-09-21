Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei tenía previsto viajar este domingo a Estados Unidos -tras una de las semanas más difíciles para su gestión- con el objetivo de reunirse con su par estadounidense, Donald Trump, y mantener un encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, entre otras figuras de la política y la economía global. Sin embargo, el viaje fue reprogramado a último momento.

El plan original del Gobierno era que Milei llegará este lunes a Nueva York alrededor de las 09:30, para concretar una reunión con el economista argentino doctorado en Harvard, Alberto Ades. Durante la tarde, se reuniría con Georgieva junto al canciller Gerardo Werthein; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni.

No obstante, el viaje ahora se prevé para este lunes entre las 18 y las 21 horas. Para el martes, el líder de La Libertad Avanza participará en la intervención del presidente Trump durante el Debate General de la 80.ª Asamblea General de la ONU, cerca de las 10:45. Dos horas después, tendrá un encuentro bilateral con él y, esa misma noche, asistirá a una recepción ofrecida por el mandatario estadounidense. Según pudo saber Grupo Crónica, la reunión con Georgieva también se dará ese día.

Cómo continúa la agenda de Milei en Estados Unidos

El miércoles, el presidente intervendrá en el Debate General de la ONU, a partir de las 12, y participará en la entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, donde estará presente el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El jueves cerrará su gira con una reunión junto al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y la entrega del premio de la organización B’nai B’rith. A su vez, mantendrá encuentros con Donald Lauder, presidente del Congreso Mundial Judío, y Claudio Epelman, director del Consejo Judío Latinoamericano. Se espera su arribo a Buenos Aires el viernes a las 08:30.

En su última visita a Córdoba, en plena campaña electoral de cara al 26 de octubre, Milei reconoció que “están trabajando muy fuertemente” en una eventual negociación con la administración de Trump, quien respalda al gobierno libertario en Argentina, y subrayó que dichas negociaciones servirán para “avanzar” en todas las cuestiones relacionadas con “mejorarle la vida a los argentinos”.