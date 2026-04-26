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Luego de un episodio de extrema tensión registrado en Washington durante la tradicional cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, el gobierno de Javier Milei difundió un comunicado en el que expresó un enérgico rechazo al intento de atentado contra Donald Trump y apuntó contra sectores de la izquierda por el clima político.

El hecho ocurrió el sábado por la noche, cuando detonaciones en el lobby del hotel donde se desarrollaba el evento obligaron a evacuar de urgencia al dirigente republicano, a su esposa, Melania Trump, y a los cientos de invitados presentes. Frente a la situación, el Servicio Secreto activó de inmediato los protocolos de seguridad.

A través de un mensaje difundido este domingo 26 de abril por la Oficina del Presidente, la administración argentina manifestó alivio porque ninguno de los asistentes resultó herido. En el texto, además, se valoró la intervención oportuna de las fuerzas de seguridad estadounidenses: “Celebramos que el terrorista haya sido detenido antes de que pudiera cometer su atentado y asesinar a alguien”.

Desde el Gobierno nacional también remarcaron que este episodio constituye el cuarto ataque sufrido por Trump en el marco de su retorno a la escena política, lo que, según la postura oficial, evidencia un contexto de creciente violencia.

El pronunciamiento concluye con una fuerte definición ideológica alineada con la política exterior del actual Ejecutivo: “El Presidente Javier Milei condena con vehemencia la retórica violenta de la izquierda en todas partes del mundo que promueven este tipo de ataques”.