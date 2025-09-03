Your browser doesn’t support HTML5 audio
El Gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles la restitución de normas y estructuras estatales que habían sido modificadas o derogadas a través de decretos delegados rechazados por el Congreso. La medida, publicada en el Boletín Oficial mediante los Decretos 627/2025 y 628/2025, busca cerrar el vacío legal que afectaba a distintos organismos públicos.
El artículo 1 de los decretos señala: “Restitúyese la plena vigencia de las disposiciones normativas que fueron derogadas, sustituidas o modificadas por los Decretos 345/25, 351/25, 461/25 y 462/25 y que se encontraban vigentes al momento del dictado de cada uno de los mencionados decretos”.
Entre las disposiciones restablecidas se encuentran la fusión de institutos culturales y la reorganización de organismos estratégicos como:
- Banco Nacional de Datos Genéticos
- Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI)
- Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)
Además, el artículo 2 aclara que la restitución alcanza las estructuras organizativas vigentes a la fecha de los decretos 531/25, 571/25, 583/25, 584/25 y 585/25, dictados en agosto.
El Ejecutivo instruyó a los ministerios y organismos involucrados a adoptar todas las medidas necesarias para implementar la restitución. Durante el proceso de ajuste presupuestario, la Jefatura de Gabinete, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Economía brindarán apoyo operativo.
Según el Gobierno, esta decisión busca garantizar seguridad jurídica, continuidad administrativa y evitar interpretaciones contradictorias que afecten el funcionamiento estatal. La Corte Suprema ya había destacado la importancia de la certeza legal para la correcta ejecución de políticas públicas.
