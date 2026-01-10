Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei respondió a los cuestionamientos surgidos tras la operación financiera realizada por el Banco Central (BCRA), que canceló una parte del swap con el Tesoro de los Estados Unidos mediante un nuevo préstamo internacional.

En su cuenta de X, el jefe de Estado afirmó que quienes advertían sobre un eventual incumplimiento de pagos “erraron otra vez” y sostuvo que refinanciar vencimientos forma parte de un proceso de normalización económica. “Desde mediados de 2025 agitaron el fantasma del default. Erraron otra vez. Fin”, expresó.

El mensaje estuvo acompañado por un análisis del economista Juan Ramón Rallo, quien argumentó que en países solventes la deuda pública no se amortiza por completo, sino que el capital se refinancia permanentemente mientras se cumplen los pagos de intereses.

Según el balance del BCRA de la última semana de diciembre, la maniobra involucró USD 2.500 millones, utilizados para devolver la parte ejecutada del swap de USD 20.000 millones que había acordado con Washington antes de las elecciones legislativas.

Con el objetivo de no impactar sobre las reservas, se tomó un crédito de monto equivalente con un organismo internacional.

Desde el oficialismo alegan que, al no existir déficit presupuestario, el stock total de la deuda no aumenta. “Refinanciar no es aumentar el monto total del endeudamiento, es pagar más tarde”, explicó Rallo en el video difundido por Milei.

De acuerdo a esta visión, al mantenerse el superávit fiscal, el peso de la deuda pública en relación al Producto Interno Bruto (PIB) continúa su tendencia decreciente.

Para la Casa Rosada, la capacidad de conseguir este nuevo financiamiento es una prueba de que el mercado confía en el programa económico. Fuentes del Banco Central evitaron dar precisiones acerca de la tasa o el plazo del nuevo crédito, pero aclararon que no se trata de fondos provenientes del FMI.

Este movimiento se suma a la cancelación previa de deudas con el propio BIS a principios de 2024, lo que representó para el Ejecutivo una “mejora progresiva de la solvencia del Estado argentino”.