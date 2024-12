Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

“Me convertiría en un héroe aún más grande”, aseguró el presidente de la Nación, Javier Milei, al analizar desde Italia qué pasaría “si me mataran”. “Me harían inmortal”, sostuvo durante una entrevista gráfica con el diario Líbero, donde reveló que calcula que el 60% de los argentinos apoya su gobierno.

Según consignó el diario Crónica, tras la reunión con la primera ministra, Giorgia Meloni, el líder de La Libertad Avanza dialogó con periodistas en Roma que lo señalaron como “figura revolucionaria” y remarcaron que ese lugar de poder puede traer tantos amigos como enemigos. En tal sentido, le preguntaron si teme por su vida a lo que respondió que “no”.

Milei amplió: “No, no temo. Si me mataran… Si me mataran, me harían inmortal. Me convertiría en un héroe aún más grande. Dudo que sean tan estúpidos”.

El Presidente marcó, además, la clave para que el 60% de los argentinos lo apoye, según estimó: “La clave del éxito del programa es la motosierra”.

Según Milei, “si hubiéramos aumentado los impuestos para restablecer el equilibrio fiscal, habríamos entrado en recesión. Al recortar el gasto público aseguramos que el sector privado no sufriera, dando un impulso a la economía”, indicó en referencia a los empresarios.

En un balance de su visita a Italia donde participó también de un festival juvenil de la derecha italiana, Milei destacó sus reuniones y acuerdos con las marcas Rio Tinto y Stellantis inviertan en la Argentina.

“Me llevo a casa las inversiones de Rio Tinto y Stellantis, la profundización de los lazos existentes entre Italia y Argentina. Y hemos puesto otra bandera en nuestra misión de difundir la libertad a nivel político”, repasó.

Elogios de Javier Milei a Donald Trump y Elon Musk

Se verán el próximo 20 de enero en la asunción presidencial de Donald Trump y Milei aprovechó para elogiarlo desde Italia: “es un gran defensor de la libertad y un firme opositor del socialismo, sabe que ese es el enemigo. La suya es una visión intuitiva, sus ideas no provienen de la academia, pero lo que dice contra el socialismo es épico”.

Y ratificó que busca una “liga de naciones” contra el socialismo con Estados Unidos, Italia, Israel y, como novedad, agregó a su par de Salvador, Nayib Bukele.

“Lo he hablado varias veces, está formado por Trump, (Giorgia) Meloni, Bukele y (Benjamín) Netanyahu”. “Si logra erradicar el cáncer de la ideología woke, (Europa) se salvará”, advirtió.

El dueño de Tesla y próximo integrante del gabinete de Trump, también recibió loas de Milei. “Elon Musk es el Thomas Edison, el Leonardo da Vinci del mundo contemporáneo. Está a años luz de todos nosotros”, expresó.