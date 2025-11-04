Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei emprenderá este miércoles su viaje número 14 a los Estados Unidos, donde participará del America Business Forum, una de las citas empresariales y políticas más importantes del continente.

El encuentro se desarrollará en el Kaseya Center, estadio del equipo de la NBA Miami Heat, y contará con la conducción del periodista Bret Baier, de la cadena Fox News.

Entre los oradores confirmados figuran nombres de peso: Donald Trump, María Corina Machado -reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025-, Lionel Messi, Eric Schmidt (ex CEO de Google), Rafael Nadal, Jamie Dimon (JP Morgan Chase), Will Smith, Ken Griffin (Citadel), Gianni Infantino (FIFA), Stefano Domenicali (Fórmula 1) y Adam Neumann (Flow).

Antes de su partida, Milei tomará juramento a las 15 en la Casa Rosada al flamante jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien reemplazará oficialmente a Guillermo Francos, tras su salida del cargo en medio de “persistentes trascendidos” sobre su futuro político.

La Casa Rosada aún define la agenda de reuniones bilaterales, aunque en principio se descarta un nuevo encuentro con el expresidente norteamericano Donald Trump, debido a las complicaciones de agenda de ambos líderes.