El presidente de la Nación, Javier Milei, arribó este lunes a Ushuaia, capital de Tierra del Fuego, para iniciar su campaña electoral de cara a las legislativas nacionales del 26 de octubre. Acompañado por su hermana Karina Milei, el mandatario visitó la fábrica de electrodomésticos Newsan, ubicada en la ciudad. La visita a la planta industrial se enmarca en su estrategia de acercamiento a los sectores productivos y en su apoyo a los candidatos locales de La Libertad Avanza (LLA), Agustín Coto (para senador) y Miguel Rodríguez (para diputado).

Milei encabezará una caminata por el centro de Ushuaia junto a los candidatos de LLA. Sin embargo, su llegada generó un clima de tensión en la ciudad. Docentes y gremios locales organizaron un “banderazo” en la Plaza Malvinas en repudio a las políticas del gobierno nacional, especialmente en relación con la soberanía sobre las Islas Malvinas y la Antártida.

Es la segunda visita de Milei a Ushuaia desde el inicio de su gobierno en 2023 y la tercera en su trayectoria política. A la espera de su arribo, las paredes de la ciudad amanecieron con carteles en rechazo al Presidente. “Patria o Milei”, se leía en algunos. Incluso, hubo pintadas sobre las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Y el sindicalismo local anunció una marcha contra el plan económico implementado por la gestión libertaria.

El Presidente de la Nación sacándose fotos con los trabajadores.

Además, el Concejo Deliberante de Ushuaia había declarado a Milei “persona no grata” en abril de 2024, tras sus declaraciones en un acto conmemorativo por el Día del Veterano y los Caídos en la Guerra de Malvinas. En ese discurso, el presidente expresó: “Anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros”.

La visita de Milei a Ushuaia marca el inicio de una serie de actividades en distintas provincias del país, con el objetivo de fortalecer la presencia de LLA y dejar atrás la derrota en los comicios bonaerenses. El mandatario busca demostrar liderazgo y acercarse a los votantes en el interior del país, en un contexto electoral marcado por la división del Partido Justicialista y un clima político tenso.