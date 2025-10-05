Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En Paraná, Entre Ríos, el presidente Javier Milei y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, fueron recibidos por el gobernador Rogelio Frigerio y por los candidatos de la Alianza La Libertad Avanza.

En el Parque Urquiza, la caminata convocó a más de 500 personas que se acercaron para escuchar al presidente y al gobernador, y a conocer a los candidatos de la Alianza La Libertad Avanza.

Con megáfono en mano, a la vera del río Paraná, frente a la concurrencia, Milei manifestó: “Vamos a ganar en la tierra de Justo José de Urquiza, en la tierra de la organización nacional. Vamos a dejar de ser un país de bárbaros para convertirnos en la primera potencia mundial”.

Arriba de una camioneta junto al gobernador Rogelio Frigerio, el presidente aseguró: “Estamos en un momento bisagra de la Argentina. Luego de semejante debacle y decadencia decidimos abrazar las ideas de la libertad en 2023. En ese sentido hemos bajado la inflación del 300% al 30%, hemos sacado de la pobreza a 12 millones de argentinos”.

Para cerrar, Milei manifestó a los entrerrianos: “Estamos en un momento difícil, lo tengo claro. Si bien hicimos mucho, aún mucho por hacer. Estamos a mitad de camino, les pido que no aflojen porque esta vez vale la pena”.

Por último, Milei alentó a sus seguidores: “No tiremos a la basura este gran esfuerzo. Por eso entrerrianos, les pido que nos sigan acompañando. No aflojen, que La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”.

En la oportunidad, los candidatos de la Alianza acompañaron el evento. Estuvieron presentes quienes buscan ocupar las primeras bancas en la Cámara de Senadores del Congreso Nacional: Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida, y quienes se postulan para la Cámara de Diputados: Andrés Laumann, Alicia Fregonese, Darío Schneider, Eliana Lagraña y Wenceslao Gadea. También asistió Roque Fleitas, jefe de campaña de la Alianza, además de autoridades del gobierno provincial y de localidades de los distintos puntos de la provincia.