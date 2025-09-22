Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes, a través de su cuenta X, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que “Argentina es un aliado sistémicamente importante de Estados Unidos en América Latina” y aseguró que su país está dispuesto a apoyar al gobierno de Javier Milei dentro del marco de su mandato.

“Todas las opciones de estabilización están sobre la mesa”, dijo Bessent en la red social X, donde detalló que entre las herramientas consideradas figuran líneas de swap, compras directas de divisas y adquisiciones de deuda pública en dólares a través del Fondo de Estabilización Cambiaria del Tesoro.

Bessent confirmó además que se reunirá junto al presidente de Estados Unidos con Javier Milei el próximo martes en Manhattan. “Me reuniré con el presidente Milei en Nueva York. Más detalles estarán disponibles poco después de esta reunión”, adelantó.

El encuentro contará también con la participación del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, quien acompaña al mandatario en las negociaciones internacionales para estabilizar la economía argentina.

Respuesta de Javier Milei: agradecimiento a Trump y Bessent

El presidente argentino respondió en su cuenta de X con un mensaje enérgico: “Enorme agradecimiento al @SecScottBessent y al presidente @realDonaldTrump por el apoyo incondicional al pueblo argentino, que hace dos años eligió dar vuelta un siglo de decadencia con mucho esfuerzo. Los que defendemos las ideas de la libertad debemos trabajar juntos para el bienestar de nuestros pueblos. Nos vemos el martes en NY. ¡Viva la libertad, carajo!”.

Luis Caputo también expresó su apoyo

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, se sumó a los mensajes y escribió en inglés y en español: “Gracias secretario Scott Bessent por su invaluable apoyo y compromiso para ayudarnos a hacer grande a Argentina nuevamente”.

Un nuevo gesto de apoyo de Washington a Argentina

El respaldo público de Bessent y la inminente reunión en Nueva York refuerzan la alianza entre el gobierno de Javier Milei y la administración estadounidense. Washington destaca la importancia de las reformas económicas y la disciplina fiscal para “romper la larga historia de declive de Argentina”, y se muestra dispuesto a ofrecer herramientas concretas de asistencia financiera.