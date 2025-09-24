Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei expresó este miércoles su agradecimiento a los anuncios realizados por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien adelantó negociaciones para un swap por US$ 20.000 millones con el Banco Central argentino y la posibilidad de comprar bonos de deuda local en caso de necesidad. Las medidas cuentan con el respaldo del presidente Donald Trump.

“Juntos construiremos un camino de estabilidad”, señaló Milei en un mensaje difundido en redes sociales, donde citó las palabras del funcionario norteamericano y aseguró que la Argentina avanza en un proceso de transformación histórica que “hoy genera confianza en el mundo”.

En sintonía, el ministro del Interior, Lisandro Catalán, se sumó a los agradecimientos: “El fuerte respaldo a la Argentina demostrado por Estados Unidos se traduce en anuncios concretos. Seguimos avanzando en el camino para hacer a la Argentina grande nuevamente”, publicó en su cuenta de X.

Por el mismo canal, el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, también celebró las novedades: “Bueno, qué se puede agregar más que, thank you Secretary Scott Bessent. Argentinos, empieza una nueva era”.

Según detalló Bessent, además del swap, el Tesoro de Estados Unidos está en condiciones de ofrecer un crédito stand by al país a través del fondo de estabilización cambiaria. “Trabajamos en estrecha coordinación con el gobierno argentino para evitar una volatilidad excesiva”, señaló.