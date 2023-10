Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Jesica Cirio volvió este domingo a “La Peña de Morfi” y rompió en llanto al hablar sobre su vida junto a su expareja Martín Insaurralde y de la infidelidad del político con Sofía Clérici.

Pese a los rumores que indicaban que Cirio quedaría desvinculada del clásico programa de los domingos, la conductora regresó y fue entrevistada por Georgina Barbarossa quien le preguntó sobre sus sensaciones luego de conocerse las fotos que Clerici publicó de ella e Insaurralde en un yate en Marbella y la imputación por enriquecimiento ilícito.

“Yo al principio fui feliz. En los últimos momentos fue decayendo por cuestiones de tiempo y porque empecé a notar cosas de él que no me hacían bien. Eran cosas de la intimidad que no me daban seguridad y en ese momento decidí irme”, contó Cirio al ser consultada sobre su matrimonio.

“¿No te llamaba la atención el nivel de vida en relación a su sueldo?”, consultó Georgina, a lo que Jésica respondió: “Mi vida siempre fue igual, trabajé para marcas nacionales e internacionales y siempre tuve la suerte de poder vivir bien. Lo que se vio en los videos no era la vida que llevaba conmigo. Nunca vi una ilegalidad en nada de lo que estaba haciendo. Yo me compraba mis cosas, me daba mis gustos y viajaba como lo hice siempre”.

En un momento, la conductora de “A la Barbarossa” tocó una fibra íntima al hablarle sobre los motivos de su divorcio. La bailarina sin poder aguantar las lágrimas confesó: “Me contaban cosas y yo no lo podía ver. Me siento una tarada, en noviembre me decían cosas y yo pensaba ‘no puede ser’. Cuando vi los videos me sentí traicionada, fue frustrante pensar que todo lo que vivimos antes fue mentira”.

Para concluir, Jésica manifestó que intentó comunicarse con Insaurralde en búsqueda de explicaciones: “Le escribí pero se enojó y me bloqueó. Para mí fue muy fuerte ver todo eso, se derribó mi sueño de muchos años y no supe dónde estaba parada”.