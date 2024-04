El nuevo álbum de Tini Stoessel, “Un mechón de pelo“, dio mucho de qué hablar por sus polémicas letras. En el disco, se refiera a su salud mental y aprovechó para lanzarle unas picantes indirectas a Camila Homs y Marcelo Tinelli. A través de Instagram, Jimena Barón “abrió” la “caja” de preguntas para interactuar con sus seguidores y le consultaron qué opinaba sobre toda la situación; en consecuencia, hizo unas impactantes declaraciones.

Los fuertes dichos de Jimena Barón sobre Tini Stoessel y su nuevo disco

“¿Qué opinas del álbum de Tini?, le pusieron a Barón.

Ella, aseguró: “Tini es la compañera más dulce, generosa y transparente que conocí”, y, continuó: “Celebro su álbum, ya que está lleno de entrega y vulnerabilidad y nunca es fácil. La quiero muchísimo”.

Luego, mostró una captura de WhatsApp, donde se puede ver el mensaje que le mandó tras haber sacado el disco. “Bueno regreso, beba. Vos pudiste muchísimo y vas a seguir pudiendo. Te quiero”, le escribió Jimena.

¿Qué dicen las canciones de Tini Stoessel que le tiró picantes indirectas a Marcelo Tinelli y Camila Homs?

En el teman “Ángel”, habla sobre Tinelli.

En esta, se refiere cuando su padre, Alejandro, demandó al empresario por los derechos de “Patito Feo”.

Un mechón de pelo: letra de “Ángel” de Tini Stoessel

Despertó poco más de las 6

Cuatro platos, tostada y café

Los dejaba de la mano en el colegio

Dos razones para trabajar

Y a la casa, llegar a cenar

Convirtiendo gotas de sudor en privilegio

Y ella juega, baila, corre, canta y vuela con las alas de su ángel

Se las presta cuando quiera

Fue una vida de televisión

Que escribió un experto en ilusión

No solo los 24 eran Nochebuena

Porque él sueña, solamente sueña

Y ama, entrеgando el alma

Vive para dejar huеllas

En una historia perfecta que nada le falta

Y ahí está ella, dibujando estrellas

Canta entregando el alma

Corte, y qué bonita escena

No se siente la tormenta cuando está la calma

2008, diciembre, fue un viernes

Ojos que no ven, traición que no sientes

Judas dio el beso, ¿cómo lo desmientes?

¿Cómo se perdona? ¿Cómo te arrepientes?

Si fueron hermanos, y adiós para siempre

Si él le dio la mano y el otro los dientes

Le dieron la espalda y él siempre de frente

Le dieron las gracias, lo empujan del puente

Yo ya entiendo bien lo que pasó

Papá se fue, y culpa de él nunca lo fue

La herida se tatuó en su piel

La mentira la oyó todo el mundo

La verdad nunca la escuchó nadie

Por eso, necesito gritarla a todo Buenos Aires

Deja que el tiempo se encargue

Y el destino se encargó de violeta pintarme

Batallas que no escogemos y hay que enfrentarse

De eso se trata amarse

Pero, también me dolió y para decirlo no es tarde

La verdad es que ni siquiera me querían contratar, por ser hija de él

Pero la justicia divina existe

Si supieran las veces que me llamaron para abrir su show

Cantar, sonreír y hacer como si nada hubiese pasado

Pero, gracias a eso, aprendí lo que no quiero ser en esta vida

Juntos, dibujando estrellas

Porque te quiero con todo el alma

Corte, en la siguiente escena

No me importa la tormenta, llegará la calma.

Por otro lado, en la canción “Ni de ti” habla sobre Camila.

Homs, tiene dos hijos con Rodrigo de Paul y, cuando el futbolista comenzó a salir con Stoessel, a ella se la acusó de “haber roto una familia”; por este motivo, en la canción se aseguró de dejar en claro que “es mentira” y confesó que “tiene pruebas”.

Un mechón de pelo: letra “Ni de Ti” de Tini Stoessel

Dicen que robé, que una familia rompí.

Dicen tanta shit, dale, no me hables de mí

Ni de ti, ni de ti. Ni de ti, ni de ti.

Dicen que me escondo pa’ tomarme una pill.

Que por eso estoy skinny, no hables de mí.

Ni de ti, ni de ti (Yeah). Ni de ti, ni de ti.

Casi mi abuela, también, se la creyó. No le lleves el apunte

Porque yo sé lo que es, eh.

Todo inventado, todo mentira.

El que esté libre de pecado, tire la primera.

Por cada uno que me odie, tengo a diez que me quieran.

Me la sé de memoria, no hay mierda que me hiera.

Me quedé callada pa’ que a los niños no les duela.

Duela a quien le duela, sigo acá, sigo en primera.

Duela quien le duela, acá, sin terminar la escuela.

Yo no me robé a nadie, yo sí que tengo pruebas.

Pero sigo pa’lante, como lo dijo mi abuela.

‘Vas a tener que luchar siempre con eso, Martina.

Ese éxito, a alguien le lastima mucho’.

Ah, bueno, me saqué bastante las ganas, pero lamento pincharles el globo, no me drogo (No me drogo).

Después de muchos años de estar callada.

Me da mucha tristeza tener que aclarar quién soy y qué hago con mi vida (Qué hago con mi vida).

Caer en la manipulación de ciertas personas, que se alimentan con mentiras absurdas, opinando de mi vida con total impunidad es un acto de insensibilidad brutal.

Es deplorable ver cómo hay personas que, a través de un medio de comunicación o una red social, son capaces de expresarse de la forma más cruel posible.

Engañando, difamando, con la única intención de lastimar hasta lo más profundo que puedan.

Y a todos los que siguen creyendo o alimentando estas mentiras les deseo, de todo corazón, que encuentren algo más productivo para hacer con sus vacías vidas.

