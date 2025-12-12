Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El cantante Joaquín Levinton fue internado de urgencia en el Hospital Fernández tras sufrir una descompensación mientras realizaba un show en un bar del barrio porteño de Palermo. El episodio ocurrió este jueves por la noche y generó preocupación entre los presentes.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 13 C acudieron al local gastronómico ubicado en Dorrego al 1600 para asistir al músico, que presentaba signos de un cuadro cardíaco agudo. Según confirmó la Agencia Noticias Argentinas, Levinton sufrió un infarto agudo de miocardio y requirió atención inmediata en el área de hemodinamia del hospital.

Alberto Crescenti, titular del SAME, brindó detalles en Crónica TV y explicó que el artista “sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración mientras hacía un show”. “Tenía dolores tensos en el pecho, por lo que se presuponía un posible infarto. Se lo compensó y se dio aviso al shockroom del Hospital Fernández”, indicó.

Sobre su evolución, Crescenti agregó que el primer parte médico indica que Levinton cursó un síndrome coronario agudo y que los estudios complementarios permitirán determinar la gravedad del episodio. Por el momento, el músico se encuentra fuera de peligro y bajo observación.