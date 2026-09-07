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La judoca de Río Gallegos, Joaquina Nieto, tuvo una destacada actuación en el Open Panamericano 2026, disputado en El Salvador, donde consiguió quedarse con la medalla de bronce en la categoría Senior -70 kilogramos femenina.

La representante santacruceña comenzó su participación con una victoria ante una competidora de El Salvador, resultado que le permitió avanzar en el certamen y meterse entre las protagonistas de una categoría de gran exigencia.

En la instancia de semifinales, Nieto se midió ante una representante de Brasil. Si bien no pudo quedarse con el triunfo y quedó fuera de la definición por la medalla de oro, la judoca argentina tuvo rápidamente la posibilidad de recuperarse y afrontar el combate por el tercer puesto.

En esa instancia decisiva, Joaquina volvió a enfrentarse a una judoca salvadoreña y consiguió imponerse para asegurar su lugar en el podio. De esta manera, la deportista de Río Gallegos cerró su participación en el Open Panamericano con una valiosa medalla de bronce, resultado que refleja su crecimiento y su presente dentro del judo de alto rendimiento.

La categoría Senior -70 kilogramos tuvo como campeona a la brasileña Maria Guilherme, mientras que la mexicana Katia Castillo obtuvo la medalla de plata. El tercer escalón del podio fue compartido por Joaquina Nieto, representante de la Argentina, y la canadiense Missy Jen Dorval Mbele.

El logro alcanzado en El Salvador representa un nuevo paso importante para la carrera deportiva de Nieto, quien continúa sumando experiencia en escenarios internacionales y llevando la bandera de Santa Cruz a competencias de primer nivel. Su actuación vuelve a destacar el crecimiento de los deportistas de la provincia y el trabajo que realizan para sostenerse y competir en el máximo nivel.

Con esta nueva actuación, Joaquina Nieto vuelve a dejar a Río Gallegos y a Santa Cruz en lo más alto del judo internacional y suma un nuevo capítulo destacado a su carrera deportiva.