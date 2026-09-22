En el marco de la presentación oficial del viaje apostólico que el papa León XIV realizará a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, la Conferencia Episcopal Argentina fue escenario de una rueda de prensa con oficialización del lema “Bienvenidos todos, vayan y anuncien” y las precisiones organizativas de una gira que tocará Buenos Aires, Córdoba y Luján.

No obstante, en un fragmento de la rueda de prensa hubo foco en lo político y las relaciones entre la Casa Rosada y el Episcopado.

Luego de que el canciller Pablo Quirno, quien en la antesala de la presentación buscó matizar cualquier fricción entre las partes, afirmando tajantemente que “no hay absolutamente ninguna diferencia fundamental entre el gobierno nacional y la Iglesia”, y que “el Presidente no tiene diferencias fundamentales con los valores de la Iglesia”, el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, respondió con firmeza conceptual.

“Es una muy buena intención querer buscar puntos de acuerdos, y los hay, pero es verdad también que hay muchas diferencias”, arrancó respondiendo García Cuerva frente al auditorio de periodistas en la sede episcopaliana. Con un estilo llano y sin estridencias, el arzobispo le quitó dramatismo a la divergencia de miradas y la ubicó como un rasgo maduro del juego democrático e institucional: “Y no está mal reconocerlas. Y en ese sentido nos tiene que dar mucha paz saber que hay temas en los que no coincidimos“, sentenció.

Marcelo Colombo, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina; Jorge García Cuerva, arzobispo de Buenos Aires y Raúl Pizarro, secretario general del Epicospado, en la conferencia de prensa que contó con la cobertura especial de La Opinión Austral y Radio LU12 AM680. FOTOS: CAMILA FERRER POSE/LA OPINIÓN AUSTRAL

Sin esquivar el análisis de las coincidencias puntuales que existen con la gestión de Javier Milei, el titular de la arquidiócesis de Buenos Aires rescató el terreno en el que ambas partes encuentran una coincidencia histórica, aunque remarcó que se trata de un principio tradicional de la doctrina católica que excede a una administración coyuntural. “Es verdad que por lo menos el Presidente tiene una defensa fuerte del niño por nacer, como lo han tenido muchos gobiernos”, sopesó el referente religioso.

“Hay cosas en las que coincidimos y en las que no. Insisto que en esa conferencia de prensa (NdR: por la rueda de prensa de Quirno), en un estilo queriendo acentuar lo que nos une, marcó eso. Pero hay muchos otros temas en los que sabemos que con mucha libertad podemos decir que no opinamos igual“, remató el arzobispo