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En la antesala de uno de los hitos institucionales más importantes de la histórica visita papal, La Opinión Austral dialogó de manera exclusiva con el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, momentos antes de encabezar la ceremonia oficial de recepción a León XIV.

“Estoy muy emocionado”, confesó, transmitiendo el clima de expectativa que se vivió en los instantes previos a reencontrarse con el Sumo Pontífice en la Plazoleta “11 de junio de 1580”, al pie del monumento a Juan de Garay.

Las breves pero significativas declaraciones del mandatario porteño reflejaron el impacto emotivo e institucional que genera la presencia del Santo Padre en el país.

Tras esas palabras, Macri encabezó el acto donde formalmente le entregó a León XIV la Llave de la Ciudad y el reconocimiento como Visitante Ilustre, acompañado por su esposa, la periodista María Belén Ludueña, su hijo Vito, y parte de su gabinete de gestión.