La Comisión de Actividades Infantiles (CAI) volvió a gritar campeón en el fútbol de Comodoro Rivadavia luego de 17 años. El conjunto dirigido por la dupla Nicolás Segura – Andrés Silvera empató 0-0 frente a Petroquímica en Kilómetro 8 y con ese resultado aseguró el Torneo Apertura 2025 de la Primera A, completando una campaña sólida e invicta que lo devolvió al primer plano del fútbol local.

Entre los protagonistas de este logro aparece José Chacón, defensor nacido en Río Gallegos que esta temporada se reincorporó al club que lo vio nacer futbolísticamente y rápidamente volvió a saborear un título con la camiseta “azzurra”. En diálogo con La Opinión Austral, el jugador expresó su felicidad por este momento histórico: “La verdad que contento, muy contento primero por haber vuelto y también por haber coronado. Después de tantos años que el club salía campeón, fueron 17 años. La verdad que una alegría inmensa, así que nada, ahora vamos a descansar y a seguir”.

La CAI volvió a festejar en el plano doméstico después de una sequía prolongada. El club, que ya había conquistado títulos en 1995, 1997, 1998, 1999, 2003, 2004, 2005 y 2008, alcanzó ahora su noveno campeonato oficial en la Liga de Comodoro. Este regreso a la gloria tiene un condimento especial para sus hinchas, que acompañaron al equipo en cada presentación y celebraron una vuelta olímpica que quedará grabada en la memoria colectiva.

El empate frente a Petroquímica tuvo la tensión de una final. Ambos equipos se exigieron al máximo, pero la ventaja acumulada a lo largo del campeonato permitió que la CAI festejara sin depender de otros resultados. El pitazo final desató la fiesta en Kilómetro 8, donde jugadores, cuerpo técnico e hinchas compartieron la alegría del título.

El título de la CAI no solo rompe una racha de 17 años sin logros locales, sino que también marca un nuevo capítulo en la historia de un club que supo proyectar futbolistas a nivel nacional e internacional. Con figuras jóvenes y referentes como Chacón, el equipo demostró solidez, compromiso y la capacidad de sostener una campaña invicta.

El festejo en Kilómetro 8 reflejó la identidad de un club acostumbrado a formar y competir, que ahora recupera el sabor del triunfo y se ilusiona con seguir escribiendo páginas importantes en el fútbol patagónico como tantas veces hizo representando en el Regional.