José Luis Espert será el candidato principal a diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires en las elecciones de octubre. La confirmación la realizó este jueves Sebastián Pareja, presidente del partido en la provincia, quien aseguró que Espert liderará la lista libertaria.

La decisión ya había sido anticipada por el presidente del partido, Javier Milei, y ahora quedó ratificada oficialmente.

“José Luis, encabeza y será la cara visible de ese otro gran equipo que irá al Congreso Nacional”, afirmó Pareja en declaraciones radiales, destacando su rol como armador del espacio en territorio bonaerense.

Elecciones en la provincia de Buenos Aires

Además de las elecciones nacionales, el 7 de septiembre de 2025 se llevarán a cabo las elecciones provinciales en la provincia de Buenos Aires. En estos comicios, los bonaerenses elegirán 46 diputados y 23 senadores provinciales, así como concejales municipales y consejeros escolares.

Esta decisión fue tomada por el gobernador Axel Kicillof, quien desdobló las elecciones provinciales de las nacionales, lo que significa que los votantes concurrirán a las urnas en dos ocasiones: el 7 de septiembre para los cargos provinciales y municipales, y el 26 de octubre para las elecciones nacionales.