José Luis Espert renunció a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados

José Luis Espert presentó su renuncia a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, donde se desempeñaba como presidente. La decisión fue formalizada esta mañana mediante una nota dirigida al titular del cuerpo, Martín Menem.

El alejamiento de Espert se produce luego de los cuestionamientos de la oposición, que reclamó su salida tras conocerse sus vínculos con el empresario Fred Machado, investigado en Estados Unidos por presunto narcotráfico.

Además, este domingo Espert anunció su baja como candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en las elecciones legislativas 2025, que se celebrarán el 26 de octubre. A menos de tres semanas de los comicios, la renuncia representa un cambio de estrategia para La Libertad Avanza (LLA) y una complicación logística por la posible reimpresión de la Boleta Única de Papel (BUP), que ya tenía la foto de Espert.

El oficialismo confirmó que Diego Santilli será quien encabece la lista y resta la aprobación de la Justicia Electoral. El hombre de Mauricio Macri era tercer candidato en la lista libertaria, pero la ley de paridad de género lo habilitó a ocupar el primer puesto.

El diputado, que hoy ejerce su poder en la banca bajo el sello del PRO, se mostró a favor de la reimpresión de las boletas y sobre su ascenso, aclaró: “No me vuelve loco ser primero, quiero apoyar este modelo de cambio”.

“Necesitamos que el presidente tenga a los diputados y senadores para llevar adelante estas transformaciones”, sostuvo.