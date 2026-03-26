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En el marco del debate por la modificación de la Ley de Glaciares, un estudiante de la provincia de Santa Cruz llevó su voz al Congreso de la Nación Argentina y planteó la necesidad de preservar uno de los recursos naturales más estratégicos del país.

Se trata de Vladimir Ivo Jaremchuk, un joven de Comandante Luis Piedra Buena, quien participó de manera presencial en la audiencia pública realizada en la Cámara de Diputados, donde expuso sobre el impacto ambiental que podría generar una eventual flexibilización de la normativa vigente.

La ley de glaciares tiene media sanción del Senado.

Durante su intervención, el estudiante destacó la importancia del Río Santa Cruz por ser un recurso de origen glaciario clave para el abastecimiento de agua en distintas localidades. En ese sentido, remarcó la importancia estratégica de Santa Cruz como una de las principales reservas de agua dulce del planeta.

Asimismo, subrayó que en las extensas zonas áridas de la Patagonia dependen directamente del deshielo para su desarrollo y sostenimiento.

Jaremchuk advirtió también sobre los riesgos de avanzar sobre el ambiente periglaciar para habilitar actividades extractivas, y sostuvo que esto podría generar consecuencias graves a mediano y largo plazo. “Poner en riesgo las cuencas hídricas es poner en riesgo el acceso al agua de millones de argentinos”, expresó ante los legisladores.

En el tramo final de su exposición, el joven pidió coherencia en las decisiones políticas y reclamó así un compromiso real con la protección del ambiente. Cerró con un llamado a defender los glaciares como reservas estratégicas de agua tanto en el presente como para el futuro del país.

¿Qué son las audiencias públicas?

Las audiencias públicas son la “posibilidad que tienen los ciudadanos de participar en las decisiones que deben tomar los organismos, empresas, sociedades, entidades y dependencias del Poder Ejecutivo Nacional”, según el Decreto 1172/2003.

Este tipo de espacios permiten que los ciudadanos participen en la toma de decisiones de manera transparente, accesible y visible para la sociedad, asegurando que se conozcan los distintos puntos de vista, opiniones, estudios e información disponible sobre el tema en discusión. Además, las audiencias deben respetar los principios de igualdad, publicidad, oralidad, simplicidad y gratuidad.