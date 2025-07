Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con mucho esfuerzo, sacrificio y el sueño intacto de traer una medalla, tres jóvenes taekwondistas de Río Gallegos viajarán este lunes rumbo a la ciudad española de Barcelona para participar del Campeonato Mundial de Taekwondo ITF, que se desarrollará del 23 al 27 de julio. Valentín Coñuecar, Ivo Marveggio y Noam Noguera —quien se encuentra desde hace dos meses entrenando en Buenos Aires con la Selección Argentina— serán los encargados de representar a Santa Cruz y a la Argentina en la cita internacional.

Antes del viaje, Alejandro Vera, instructor de los deportistas, junto a Valentín e Ivo, visitaron los estudios de Radio LU12 AM680, para compartir sus expectativas y hablar del esfuerzo que implica competir en un torneo de semejante magnitud.

“Venimos con un periodo de trabajo bastante extenso, desde el año pasado venimos preparando los selectivos nacionales para clasificar a este evento“, comentó Vera, quien viajará acompañado por su esposa, Alejandra Fasciotti, ambos en calidad de árbitros internacionales. El entrenador destacó que los deportistas han trabajado intensamente casi todos los días, combinando entrenamiento específico de taekwondo con sesiones de musculación y cardio, bajo la supervisión de Ariel Audisio, coach oficial que acompañará a los jóvenes en España.

Consultado sobre las expectativas, el profesor no dudó en asegurar que las aspiraciones son altas, aunque aclaró la dificultad del torneo. “Santa Cruz tiene competidores de primer nivel, realmente da gusto ir a competir en la provincia. Y aunque el taekwondo ITF es diferente al olímpico, nuestro nivel es muy bueno“, añadió Vera.

Por su parte, los jóvenes atletas destacaron que llegar al Mundial significa cumplir un objetivo para el que han trabajado durante años. Ivo Marveggio, quien lleva siete años practicando taekwondo, recordó que sus inicios fueron casi casuales: “Mi mamá me mandó cuando era chiquito a practicar en el gimnasio del barrio Bicentenario. Al principio no sabía si me gustaba, pero terminé enganchado“, contó entre risas.

Valentín Coñuecar, por su lado, lleva cuatro años en la disciplina y comenzó inspirado por dos primos que ya practicaban taekwondo. Ambos chicos tienen 14 años, por lo que competirán contra atletas de hasta 17 años, lo que supone un gran desafío. “Sabemos que vamos contra competidores muy buenos, algunos europeos que tienen una forma diferente de pelear“, aclaró Valentín.

Para Alejandro Vera, el torneo será una oportunidad única, más allá del resultado deportivo. “A los chicos les digo siempre que disfruten, porque esto es único. Ganar es importante, pero la experiencia que van a vivir en un Mundial los va a marcar para siempre”, subrayó el instructor.

Respecto al financiamiento del viaje, Vera reconoció que la parte económica no fue sencilla. “Tuvimos apoyo desde la Secretaría de Deportes provincial y también del Municipio. Además, realizamos actividades, ventas de comidas, rifas. Incluso amigos que tengo en Barcelona nos facilitaron alojamiento inicialmente”, detalló.

Finalmente, los deportistas valoraron el aspecto formativo del taekwondo. “Además de la competencia, lo lindo es compartir con otros chicos, hacer amigos nuevos. Yo conocí a un rival que ahora es mi amigo”, destacó Valentín, dando cuenta del espíritu deportivo que prima en el arte marcial.

En pocos días, los jóvenes partirán hacia una experiencia deportiva y personal que probablemente nunca olvidarán. Desde Río Gallegos hasta Barcelona, llevarán el orgullo de representar a su ciudad, provincia y país en uno de los torneos más importantes de la disciplina. Queda claro que detrás de cada medalla hay una historia de sacrificios familiares, disciplina constante y sueños juveniles que se vuelven gigantes cuando encuentran oportunidades como ésta.

El Mundial espera, y los chicos ya están preparados.