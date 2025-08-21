Your browser doesn’t support HTML5 audio
Este jueves se conoció que el Obispado de Río Gallegos se pronunció sobre la candidatura del cura Juan Carlos Molina a diputado nacional. Aclaró que la postulación responde a una decisión personal y no refleja la posición de la Iglesia diocesana.
Sobre este tema fue consultado el propio Molina, quien entrevistado por el periodista Marcelo del Buono, respondió: “El Obispo (Ignacio Medina) me dijo, muy coloquialmente: ‘te doy permiso’”, y agregó: “Hay un decreto donde dice: te doy permiso mientras dure la campaña y si llegas a tener la oportunidad de ser diputado” pero “una vez que termina esto, volves acá”.
Sin embargo, el candidato de Fuerza Santacruceña reconoció que hay algunas cosas que ya no podrá hacer y que “están muy bien que no pueda hacer”. “No puedo ejercer mi ministerio sacerdotal, no puedo hacer misa públicamente, lo voy a hacer en privado, en mi casa”, además, “no puedo ejercer el ministerio públicamente ni privadamente, lo que significa que si alguno de ustedes viene y me dice: ‘cura, me confesas’, ‘cura me bautizas a mi hijo’, ‘cura me casas’, no puedo”, aclaró.
Asimismo, señaló que el Obispo le indicó: “Juan Carlos, vos como bautizado no te olvides del Evangelio, del Magisterio de la Iglesia” y manifestó que el propio Medina no se sintió sorprendido por lo que le dijo ya que “se lo venía venir”.
