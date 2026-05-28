Por Pablo Silva. Especial, desde Paris
El argentino superó al número 1 del mundo y máximo favorito por 3/6, 2/6, 7/5, 6/1 y 6/1, en 3 horas y … 40 minutos de juego.
Según se observó, Sinner padeció varias molestias físicas que lo obligaron a solicitar debida atención médica: sin embargo, el italiano prosiguió el partido y optó por no retirarse.
Sin la presencia de Alcaraz -campeón en 2024 y 2025- todo hacía presumir que Sinner tenía, a priori, el camino allanado hacia el título en Paris que hasta ahora le resulta esquivo.
Cerúndolo no festejó su victoria por respeto a su rival que lució afectado por una lesión que hasta ahora no se pudo precisar. “Estoy feliz por la victoria, pero no hay mucho por celebrar porque Jannik sufrió una lesión”, señaló.
El universo del tenis conmocionado por semejante noticia que hasta aquí era inesperada.
Juan Manuel Cerúndolo hizo historia.
