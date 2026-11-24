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La 10.ª edición de la Copa Gimnástica Sur tuvo un momento especial para la gimnasia del Atlético Boxing Club. En el marco de la competencia, Juan Manuel Taboada protagonizó una despedida cargada de emoción al disputar su última presentación como gimnasta de la institución, poniendo punto final a una extensa etapa deportiva que comenzó cuando tenía apenas ocho años.

Después de años de entrenamientos, torneos, aprendizajes y experiencias, Taboada cierra un ciclo que lo tuvo como uno de los representantes de la gimnasia del club. A lo largo de su recorrido, defendió los colores del Atlético Boxing Club y representó a la provincia de Santa Cruz en diferentes competencias regionales y nacionales, construyendo una trayectoria marcada por el esfuerzo, la constancia y la pasión por la disciplina.

Además de su faceta como deportista, Juan también se desempeñó como monitor, acompañando el desarrollo de la actividad y transmitiendo parte de sus conocimientos dentro de la institución.

Su despedida tuvo un cierre a la altura de su historia. Con su salto, fue el encargado de cerrar la jornada de la Copa Gimnástica Sur, en una presentación evaluada por su entrenador, Eduardo Moreno. Al finalizar, recibió el cálido aplauso de los presentes, en un reconocimiento que reflejó el afecto y el respeto cosechados durante tantos años de pertenencia al club.

Juan Manuel Taboada recibe el reconocmineto en manos de su entrenador Eduardo Moreno.

Ahora, el joven comenzará una nueva etapa en su vida, con el desafío de estudiar Ingeniería Química y abrirse camino en el ámbito académico y profesional.

De esta manera, Juan Manuel Taboada se despide de la competencia representando al Atlético Boxing Club, pero no de los vínculos ni de las experiencias construidas durante tantos años. Su historia deja una huella en la gimnasia de la institución y representa también el valor formativo del deporte, donde los aprendizajes trascienden los resultados y acompañan a los deportistas mucho más allá de las competencias.