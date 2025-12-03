Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El diputado nacional electo por la provincia de Chubut, Juan Pablo Luque (Partido Justicialista), habló este miércoles con La Opinión Austral tras la jura de rigor. Al respecto, expresó que tras la formalidad empezará a trabajar rápidamente porque se vienen semanas importantes en el Congreso de la Nación.

Al respecto, sostuvo que no sólo será en los temas que propongan cada uno de los bloques sino en los que el Poder Ejecutivo Nacional establezca en alguna sesión extraordinaria. Asimismo, se mostró con “mucha alegría de haber podido llegar al objetivo, de poder conservar una banca que Chubut tenía la obligación de pelear para defender gran parte del desastre que estamos viviendo las provincias patagónicas”.

En ese sentido, sostuvo que están particularmente afectadas por la situación del petróleo convencional “con todo lo que ha derramado negativamente en ese sentido” y, además, “todos los otros commodities como la pesca, el campo, el turismo que se han caído a pedazos y nuestras provincias son las que más puestos de trabajo han perdido y ese es el principal reclamo que tenemos de nuestra sociedad”.

Momento de la jura de Juan Pablo Luque y Maira Frías como diputados nacionales.

Consultado sobre cómo impactarán las reformas que plantea La Libertad Avanza, respondió que seguramente habrá que ir viéndolas, aunque señaló: “Cada una de las que se llevaron adelante hasta ahora como la Ley Bases, el RIGI…le han hecho mucho daño a nuestras provincias que hasta hace dos años y medio éramos de las de menor desocupación de la Argentina y que en muy poco tiempo pasamos a ser de las provincias con mayor índice de desocupación per cápita”.

También alertó por temas como el presupuesto y lo que ocurre con un desastre a nivel infraestructura urbana, con “rutas que están totalmente destruidas” dijo, particularmente la ruta nacional 40 con “una invitación a que haya muchas familias con problemas graves de accidentes”, al igual con la problemática habitacional en la Patagonia que no tiene respuestas del poder central, subrayó.

Para finalizar, manifestó: “Estamos con expectativas de poder trabajar y hacer algo, más allá del circo que muchas veces se hace, con representantes de La Libertad Avanza con mucha falta de respeto, todo lo contrario a lo que el pueblo nos está pidiendo”, dijo.