El candidato a diputado por el espacio federal Provincias Unidas Juan Schiaretti criticó al presidente Javier Milei al sostener que la Argentina “no se construye con crueldad” sino con “producción y trabajo”.
A través de su cuenta de X, y en otro capítulo de los cruces entre ambos dirigentes políticos, el cordobés expresó: “La Argentina no se construye con crueldad: se construye con producción y trabajo”.
“Mientras el gobierno nacional convierte el ajuste en su única política y desprecia la educación, la producción y el empleo, desde Provincias Unidas proponemos otro camino: un país que escuche a su gente y respete las instituciones”, propuso.
En la misma línea, concluyó: “Un modelo federal que ponga en agenda a la fuerza del interior y que piense en el trabajo, la industria y el desarrollo. Vamos a construir una Argentina de oportunidades, respeto y progreso”.
Tensiones
La tensión inició el pasado viernes, cuando el mandatario cuestionó hoy al ex aliado al advertir que “cuando uno pasa por la administración pública y tiene la tarea de llevar a cabo el país, una provincia o un municipio, se supone que uno debe aprender qué era la restricción presupuestaria”.
“Días atrás, Schiaretti nos criticaba por lo que estábamos haciendo, y hacía una propuesta de gastar más que sonaba muy linda, pero implicaba elevar el déficit fiscal en 7 puntos del PBI. ¿Con qué lo vamos a financiar? ¿Con emisión monetaria, con endeudamiento?“, se preguntó Milei durante un evento de la Bolsa de Comercio de Córdoba.
La respuesta del excandidato a presidente no tardó en llegar. “El presidente Milei miente descaradamente cuando se refiere a mi propuesta fiscal”, inició Schiaretti en su cuenta oficial de X, en plena campaña para las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.
