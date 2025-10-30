Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La ANSES aplicará en noviembre un aumento del 2,1 % a las jubilaciones y pensiones, de acuerdo con la Ley de Movilidad vigente. Así, la jubilación máxima, sin incluir bonos ni refuerzos, alcanzará los $2.244.341,80. Sin embargo, los jubilados que perciben este monto no recibirán el bono de $70.000, que está destinado únicamente a haberes mínimos y medios.

Nuevo beneficio de ANSES: hasta $120.000 en descuentos

Más allá del aumento de haberes, todos los jubilados y pensionados podrán acceder a un extra de $120.000 a través del programa Beneficios ANSES. Este consiste en descuentos acumulables en supermercados, farmacias y comercios adheridos en todo el país. La iniciativa busca estimular el consumo y aliviar el gasto cotidiano de los adultos mayores en un contexto de inflación sostenida.

Cómo funciona el programa Beneficios ANSES

El sistema es automático y no requiere inscripción ni trámites adicionales. Para acceder:

Comprar en los comercios adheridos.

Pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta donde se cobra la jubilación.

Recibir el reintegro automático en un plazo máximo de 48 horas.

Dónde aprovechar los descuentos

Los jubilados pueden consultar los supermercados, farmacias y comercios adheridos ingresando al sitio oficial: www.anses.gob.ar/anses-comercios

Con esta medida, la ANSES busca acompañar a los adultos mayores no solo con un aumento de haberes, sino también con beneficios prácticos que alivien los gastos diarios y fortalezcan su poder de compra.