La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el procedimiento para que todos los trabajadores puedan consultar sus aportes laborales registrados en el sistema de manera rápida y sencilla, a través de su plataforma digital oficial.

La consulta de la historia laboral, que detalla los aportes realizados por cada trabajador, se realiza ingresando al sitio web de ANSES con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social, sin necesidad de trámites presenciales ni intervención de agentes.

Para acceder al detalle de los aportes, los usuarios deben seguir estos pasos: ingresar a “Mi ANSES”, seleccionar la opción “Trabajo” y luego “Consultar historia laboral”.

El sistema mostrará toda la información disponible, que incluye períodos aportados y remuneraciones, tanto de empleados en relación de dependencia como de trabajadores autónomos y monotributistas.

Además, la plataforma permite descargar e imprimir la constancia, documento que puede ser clave para iniciar trámites como la jubilación, siempre que se cumplan los requisitos establecidos.

Entre los datos que se pueden verificar en la historia laboral se encuentran las declaraciones juradas de los empleadores, aportes registrados en cajas provinciales transferidas a la Nación y la información de aportes realizados bajo distintos regímenes previsionales.

Por otro lado, ANSES recuerda que los trabajadores pueden solicitar el “Reconocimiento de servicios”, un certificado oficial que avala los aportes jubilatorios realizados a nivel nacional.