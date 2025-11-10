Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa este lunes 10 de noviembre con el cronograma de pagos correspondiente a noviembre 2025, que incluye el aumento del 2,08% y el bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados y pensionados.

De acuerdo al calendario oficial, este refuerzo se paga de forma completa a quienes perciben la jubilación mínima, mientras que los beneficiarios con haberes algo superiores recibirán una suma proporcional, siempre que no superen el tope establecido por el organismo.

El incremento mensual responde a la fórmula de movilidad previsional vigente, que actualiza los haberes en función de la inflación de dos meses previos. En este caso, se tomó como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, que fue del 2,1%.

Quiénes cobran este, lunes 10 de noviembre

Este lunes, cobran los jubilados y pensionados con DNI terminados en 0, además de los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) con documentos terminados en 0 y 1.

El calendario continuará durante la semana para los distintos grupos, según la terminación del DNI:

Jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo:

DNI terminados en 0: lunes 10 de noviembre.

DNI terminados en 1: martes 11 de noviembre.

DNI terminados en 2: miércoles 12 de noviembre.

DNI terminados en 3: jueves 13 de noviembre.

DNI terminados en 4: viernes 14 de noviembre.

DNI terminados en 5: lunes 17 de noviembre.

DNI terminados en 6: martes 18 de noviembre.

DNI terminados en 7: miércoles 19 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: jueves 20 de noviembre.

Jubilados con haberes superiores al mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: jueves 20 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: martes 25 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 26 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 27 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de noviembre.

Pensiones No Contributivas (PNC):

DNI terminados en 0 y 1: lunes 10 de noviembre.

DNI terminados en 2 y 3: martes 11 de noviembre.

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 12 de noviembre.

DNI terminados en 6 y 7: jueves 13 de noviembre.

DNI terminados en 8 y 9: viernes 14 de noviembre.