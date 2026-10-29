Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las jubilaciones, pensiones y asignaciones de ANSES tendrán un aumento del 1,93% en noviembre. La suba se aplica por la fórmula de movilidad, que toma como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, publicado por el INDEC.

Además, quienes cobran haberes mínimos recibirán un bono de $70.000. Con el refuerzo incluido, la jubilación mínima alcanzará los $514.158,46: $444.158,46 correspondientes al haber actualizado y $70.000 del bono. Quienes perciban un monto superior al mínimo recibirán un plus proporcional hasta llegar a esa cifra.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) será de $425.326,77, con el bono incluido. En tanto, las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez alcanzarán los $380.910,92.

En cuanto a las asignaciones, la Asignación Universal por Hijo (AUH) subirá a $159.611 y la AUH por Hijo con Discapacidad llegará a $519.704. La Asignación Familiar por Hijo será de $79.816 para el primer rango de ingresos.

ANSES informó que los pagos se realizarán en las fechas previstas en el calendario de noviembre.