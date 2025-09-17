Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Según lo informado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), los haberes previsionales tendrán un reajuste del 1,9% en línea con el último índice de inflación del INDEC, mientras que se mantendrá vigente el bono de $70.000 para jubilados y pensionados de ingresos mínimos. Este plus se acreditará de manera automática junto con los haberes, sin necesidad de realizar trámites.

Por ahora, el Gobierno mantiene el refuerzo en $70.000, sin aumentos adicionales. Esta decisión generó críticas, ya que el Congreso había aprobado un incremento mayor que fue vetado por Milei. En consecuencia, aunque un jubilado con la mínima percibirá cerca de $400.000, el monto sigue por debajo de la canasta básica de la tercera edad.

Además, ANSES aclaró que la suba por movilidad también se aplicará a asignaciones familiares y AUH, ya que se ajustan automáticamente por el IPC.

Quiénes cobrarán el bono Anses en octubre

El refuerzo de $70.000 alcanzará a:

Jubilados y pensionados del SIPA que perciben la mínima.

Beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez, vejez o madres de siete hijos.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

Cuánto cobrarán los jubilados de Anses en octubre

Jubilación mínima: $326.362,44, que con el bono llegará a $396.362,44.

PUAM: $261.089,91, más bono, $331.089,91.

PNC: $228.453,71, más refuerzo, $298.453,71.

Jubilación máxima: $2.196.110,25 (no recibe bono).

Calendario de pagos Anses

ANSES recordó que el cronograma de septiembre sigue en curso y que las fechas de cobro de octubre se publicarán en los próximos días. Como es habitual, se organizarán según la terminación del DNI y el monto de los haberes.