El Río Gallegos Golf Club lanzó una nueva modalidad de competencia bajo el nombre “Corte 9”, un torneo pensado para aprovechar las tardes de buen clima y fortalecer el sentido de comunidad entre socios y jugadores de distintos niveles. La propuesta tendrá su segunda edición este jueves 18 de septiembre, con salidas programadas a lo largo del día.

Diseñado como un formato ágil, accesible y recreativo, Corte 9 se jugará en modalidad Medal Play a 9 hoyos con una única categoría mixta para golfistas con handicap index de 0 a 54. La inscripción se realiza de forma individual, permitiendo que cada participante organice su grupo de salida con quienes desee, hasta un máximo de cuatro jugadores.

La organización está a cargo de la Subcomisión de Torneos del club, que impulsó esta propuesta para “cortar la semana, fomentar la participación y seguir dándole vida a nuestro club house”, según se desprende de la convocatoria oficial.

El torneo tendrá un costo de inscripción de $8.000, que deberá ser abonado al alias bancario rggolfclub. Se remarcó que quienes se inscriban deberán cumplir con el compromiso de pago, presenten o no la tarjeta de juego, como parte de las normas del evento.

Al finalizar el recorrido, las tarjetas deberán depositarse en el buzón del club house, y luego serán cargadas oficialmente para validar los resultados. La inscripción está abierta a todo público, sepan o no jugar golf, lo cual refuerza el espíritu inclusivo del evento.

La jornada no terminará con el último hoyo. Como broche, en el club house los participantes serán recibidos con una propuesta gastronómica pensada para compartir, brindar y disfrutar del cierre de la jornada en buena compañía.

El torneo cuenta con el auspicio de La Jaula Golf Indoor, que colaborará con los premios para cada fecha. Entre ellos se destaca un tubo de pelotas para el ganador, siempre que haya un mínimo de seis participantes.