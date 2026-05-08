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En el marco del juicio por el hundimiento del ARA San Juan, este viernes se realiza una inspección ocular al submarino ARA Santa Cruz en los astilleros de Tandanor, en la Ciudad de Buenos Aires. La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz con el objetivo de que jueces, fiscales, querellantes y defensas puedan observar de primera mano el funcionamiento y la estructura de una nave gemela al submarino siniestrado.

Tal como adelantó de manera exclusiva La Opinión Austral, la recorrida se desarrolla en las instalaciones donde permanece el ARA Santa Cruz, fuera de servicio desde 2014 tras ingresar a una reparación de media vida que nunca fue completada.

La inspección permitirá a las partes analizar distintos compartimentos, sistemas de propulsión, inmersión y seguridad del submarino, en una instancia considerada clave antes de las próximas declaraciones periciales previstas en Río Gallegos.

El ARA Santa Cruz pertenece a la clase TR-1700 de propulsión diésel-eléctrica convencional y fue construido en Alemania por la misma empresa que fabricó el ARA San Juan. La nave fue incorporada a la Armada Argentina en 1984, un año antes que el submarino que se hundió en noviembre de 2017 con 44 tripulantes a bordo.

Actualmente, el ARA Santa Cruz permanece en Tandanor en proceso de desguace, luego de que la Armada Argentina rescindiera en 2019 el contrato de reparación. Según trascendió durante el juicio, el submarino podría ser vendido como chatarra en el corto plazo.

La medida judicial busca complementar la documentación técnica y los informes periciales ya incorporados al expediente. En las próximas semanas declararán los especialistas Gerardo Jorge Bellino, Arturo Guillermo Marfort, Gustavo Adolfo Trama y Alejandro Kenny, quienes expondrán sobre el estado de mantenimiento del ARA San Juan y las posibles causas técnicas del naufragio.

El debate oral comenzó el 3 de marzo en Río Gallegos ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, integrado por los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronet y Luis Giménez, con Guillermo Quadrini como magistrado suplente.

En el banquillo de los acusados se encuentran los exoficiales Claudio Villamide, Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa, imputados por incumplimiento de deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. La causa judicial busca determinar las responsabilidades por la tragedia que conmocionó al país y dejó 44 víctimas fatales.