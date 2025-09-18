Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El viernes 12 de septiembre, Thiago Medina sufrió un grave choque mientras circulaba en moto por la intersección de avenida San Martín y La Providencia, en Francisco Álvarez, cuando fue impactado por un auto. Desde entonces, el joven de 22 años se encuentra internado en terapia intensiva en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno, en estado crítico y con pronóstico reservado.

La preocupación por el estado de salud de Thiago Medina se mezcla con la polémica que desató un comentario de su amiga y excompañera de Gran Hermano, Juli Poggio, quien difundió un dato erróneo sobre el lugar donde el joven permanece internado tras su accidente.

Mientras familiares y amigos impulsan cadenas de oración para pedir por su recuperación, Juli Poggio cometió un error que generó fuertes críticas en redes sociales. Durante una transmisión de Rumis, el ciclo de streaming en el que participa, la bailarina expresó: “Cadena de oración para Thiago Agustín Medina, que está en el hospital de La Matanza. Que llegue la energía para él. Es un chabón muy fuerte. Es una situación muy triste e injusta. Cuando pasan cosas así se te cae el mundo. Lo único que se puede hacer ahora es rezar, tener esperanza y fe”.

El video se viralizó y rápidamente los usuarios remarcaron la equivocación, ya que Thiago no está internado en La Matanza sino en Moreno. “Está en Moreno, no en La Matanza. Estás en otro planeta como siempre”, “Dejá de colgarte de Thiago que ni sabés dónde está”, “Informate un poco” y “¿Qué decís? ¡Ponete un GPS!” fueron algunos de los comentarios que recibió la actriz en redes.