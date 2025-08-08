Julieta Prandi se descompensó durante el cierre de alegatos en el juicio contra su exmarido: “Pido Justicia y poder vivir en paz” La conductora se quebró al relatar el calvario que vivió durante casi dos décadas junto a su expareja Claudio Contardi y tuvo que ser atendida por los médicos. El acusado seguirá en libertad hasta el veredicto pero se le impuso una restricción de acercamiento de 300 metros respecto a Prandi y tiene prohibido salir del país.

La modelo y conductora Julieta Prandi vivió un momento de gran conmoción este jueves durante el cierre de los alegatos en el juicio por violencia de género y abuso contra su exmarido, Claudio Contardi. En medio del pedido de justicia, Prandi se quebró en llanto, expresó durísimas declaraciones y debió ser asistida por personal médico en plena sala del Tribunal Oral de Campana.

“Me robó casi 20 años de vida”: el desgarrador testimonio de Julieta Prandi

Al finalizar la jornada de alegatos, Julieta Prandi tomó la palabra con la voz entrecortada y visiblemente conmocionada:

“Yo ya estuve muerta, me hubiera gustado no despertarme más. Casi 20 años me robó la vida. No se trata de dinero, no quiero nada, solo justicia. Somos muchas mujeres las que necesitamos justicia. Le pido al tribunal justicia y poder vivir en paz”, expresó con lágrimas ante el tribunal.

La tensión emocional fue tan intensa que la conductora se descompensó y debió ser atendida por un médico en la sala. Su familia la acompañó durante el difícil momento.

Contardi seguirá en libertad hasta el veredicto

Claudio Contardi, acusado de múltiples delitos de violencia y abuso, no cuenta con prisión preventiva, aunque se le impuso una restricción de acercamiento de 300 metros respecto a Prandi y tiene prohibido salir del país hasta que se dicte la sentencia.

La querella solicitó una pena de 50 años de prisión, mientras que la fiscalía pidió 20 años por los graves delitos imputados.

Cuándo se conocerá el veredicto

El veredicto y la sentencia se darán a conocer el próximo miércoles a las 11 de la mañana en el Tribunal Oral de Campana. Será un momento decisivo para una causa que ha tenido una fuerte repercusión pública y que visibiliza una vez más los reclamos de mujeres víctimas de violencia de género en la Argentina.