Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal durante los gobiernos kirchneristas, se presentó este jueves por la mañana en los tribunales federales de Comodoro Py para comenzar a cumplir la pena de cuatro años de prisión impuesta por la Tragedia de Once.

El ex funcionario se presentó a las 8.30, luego de que la Corte Suprema de Justicia dejara firme la condena dictada por el Tribunal Oral Federal 4 (TOF 4). La defensa había solicitado que se le concediera el beneficio de la prisión domiciliaria, pedido que fue rechazado por el tribunal.

El abogado defensor, Maximiliano Rusconi, había confirmado previamente ante la agencia Noticias Argentinas que, más allá del resultado del pedido, De Vido se presentaría de manera voluntaria.

La condena, ahora firme, lo considera partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por su responsabilidad en el manejo de los fondos destinados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA).

El fallo de la Corte fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes declararon “inadmisibles” los recursos tanto de la defensa como del Ministerio Público Fiscal, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.

En 2018, el TOF 4 había condenado a De Vido al entender que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a TBA. Aunque fue absuelto del delito de estrago culposo -vinculado directamente con las 51 muertes y más de 700 heridos del accidente ferroviario ocurrido el 22 de febrero de 2012-, el tribunal lo responsabilizó por el manejo irregular de los recursos públicos.